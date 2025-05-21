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АФТ и ИСП РАН подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасной разработки ПО и исследований в области ИИ

Ассоциация ФинТех (АФТ) и Институт системного программирования им. В.П. Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН) договорились о сотрудничестве в сфере безопасной разработки ПО и исследований в области ИИ. Соответствующее соглашение cо стороны АФТ подписал генеральный директор АФТ Максим Григорьев, со стороны ИСП РАН – директор института Арутюн Аветисян. Об этом CNews сообщили представители АФТ.

Стороны договорились о взаимодействии в рамках Центра компетенций АФТ по безопасной разработке (Сообщество FinDevSecOps), в том числе о проведении научно-исследовательских и экспертно-аналитических работ в области безопасной разработки ПО и создания доверенного ИИ. АФТ и ИСП РАН будут совместно работать над предложениями по гармонизации нормативно-правовой базы, намерены выдвигать и пилотировать гипотезы в технологической песочнице.

«Соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией ФинТех, которая объединяет более 40 организаций, это важный шаг в обеспечении безопасности российской финансовой отрасли в соответствии с лучшими мировыми практиками. Сейчас любой банк – это еще и ИТ-компания, где требуется весь технологический стек инструментов для безопасной разработки программного обеспечения; где нужны технологии обработки чувствительных данных, доверенные технологии искусственного интеллекта и многое другое. Наши компетенции и разработки в этих областях уже использует ряд крупных российских финтех-компаний. Уверен, что сотрудничество с Ассоциацией сделает эту работу еще более плодотворной», — отметил Арутюн Аветисян, директор ИСП РАН.

«Сейчас, когда перед участниками финансового рынка стоит задача по сохранению и дальнейшему наращиванию технологического лидерства, особенно важно объединять усилия в области безопасной разработки ПО и внедрения инновационных решений, делиться наработками и лучшими практиками. Подписание соглашения ИСП РАН и Ассоциации ФинТех – важный шаг на этом пути. Уверен, что экспертиза мирового уровня в области разработки сложных программных систем ИСП РАН, а также решений на базе ИИ, и опыт ведущих финтех-компаний позволит значительно ускорить процесс создания и внедрения самых передовых отечественных продуктов и сервисов», — сказал Максим Григорьев, генеральный директор АФТ.

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