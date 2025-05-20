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GMCS повысила эффективность процессов учета химического комплекса «Аммоний»

GMCS (входит в ГК «МТ-Интеграция») помогла улучшить процессы учета в группе компаний АО «Аммоний». Об этом CNews сообщили представители GMCS.

Одна из компаний по дистрибуции АО «Аммоний» использует систему «1С:Бухгалтерия» для ведения бухгалтерского учета, тогда как управленческий учет осуществляется на базе ERP-системы производственной площадки АО «Аммоний». До начала проекта данные по накладным после формирования документов в системе управленческого учета вручную переносились в «1С:Бухгалтерию», что создавало риски возникновения ошибок и приводило к задержкам публикации документов.

Для устранения данных проблем GMCS создала единое информационное пространство, выполнив интеграцию ERP-системы АО «Аммоний» с «1С:Бухгалтерией». Интеграционное решение обеспечивает взаимодействие систем учета и упрощает работу пользователей, сделав процесс формирования счетов-фактур в «1С:Бухгалтерии» более удобным. Также создана единая база НСИ-информации, что устранило необходимость повторного ввода одних и тех же данных.

«В результате проекта мы повысили скорость обработки данных и обеспечили их актуализацию в системах учета, снизили затраты на выполнение операций и минимизировали ошибки. Кроме того, мы добились сквозной прослеживаемости и прозрачности продаж готовой продукции до конечных покупателей. Разработанная архитектура решения масштабируется на другие процессы с созданием единой концепции внутригрупповой интеграции», — отметила Наталья Грибеньщикова, начальник управления цифровой трансформации АО «Аммоний».

«GMCS сотрудничает с АО «Аммоний» на протяжении многих лет, поэтому мы хорошо понимаем специфику бизнес-процессов заказчика. Этот опыт помог разработать оптимальное интеграционное решение, максимально соответствующее потребностям компании. Мы не ограничились лишь технической стороной вопроса: проведенный анализ ключевых процессов позволил определить наиболее важный набор данных для передачи в 1С, что значительно повысило эффективность взаимодействия систем», — сказал Дмитрий Ручкин, руководитель дирекции комплексных решений GMCS.

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