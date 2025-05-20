Дистрибьютор OCS повысит доступность платформы «Аврора Центр» на российском рынке

Дистрибьютор ПО и ИТ-оборудования OCS и компания «Открытая мобильная платформа», разработчик ОС «Аврора» и решения «Аврора Центр», объявили о начале сотрудничества. В рамках соглашения платформа управления «Аврора Центр» станет доступна партнерской сети OCS для изучения и использования в проектах. Об этом CNews сообщили представители OCS.

Платформа обеспечивает управление корпоративными устройствами любого форм-фактора. Решение позволяет администраторам системы вводить устройства на ОС «Аврора», российских дистрибутивах Linux и Android в эксплуатацию, назначать политики и конфигурации, а также устанавливать приложения на мобильные устройства без участия пользователя.

Партнерство с OCS обеспечит решению вендора рост узнаваемости на рынке и повышение доступности: среди партнеров дистрибьютора свыше 7 тыс. компаний, которые действуют по всей России.

«Сотрудничество двух компаний направлено на расширение доступа партнеров к нашим решениям и укрепление позиций на рынке. Для «Открытой мобильной платформы» это еще и значимый шаг к масштабированию проектов», — отметил менеджер по технологическому развитию партнеров «Открытой мобильной платформы» Андрей Макаренко.

«Спрос на надежные отечественные решения для управления парком корпоративных устройств и приложений уже не первый год показывает стабильный рост. Добавление платформы «Аврора Центр» в продуктовый портфель позволит партнерам OCS получить доступ к российскому решению, которое уже зарекомендовало себя на рынке», — сказала Ольга Скулова, директор департамента информационной безопасности и ПО OCS.