Ученые ТПУ исследуют скрытый потенциал креативных индустрий Дальнего Востока

Ученые Томского политехнического университета проводят комплексное исследование феномена креативных индустрий Дальнего Востока. Цель проекта – сформировать теоретико-методологический подход к исследованию пространственных социально-экономических особенностей развития регионов Дальнего Востока. Об этом CNews сообщили представители ТПУ.

Исследование политехников поддержано грантом Российского научного фонда (№ 25-28-01135) и проходит при участии МТС.

В исследовании используется авторская методология, разработанная учеными Бизнес-школы ТПУ. Она включает анализ пространственной регрессионной модели креативной новой индустриализации, разработанной руководителем проекта.

«Согласно международному тренду вклад креативных индустрий в экономику продолжает увеличиваться. В некоторых странах этот показатель уже равен 12% от всего ВВП. Развитие креативной индустрии способствует диверсификации экономики регионов, помогает преодолеть их зависимость от сырьевого сектора. Благодаря личному активному сотрудничеству с Федерацией креативных индустрий стало очевидным, что креативный потенциал наиболее ярко проявляется именно на локальном уровне. Дальний Восток в этом плане уникальный и перспективный регион. Именно во Владивостоке была открыта одна из трех первых Школ креативных индустрий в России. Проект настолько оказался актуальным, что было принято решение его тиражирования сначала в рамках федерального проекта «Придумано в России», а теперь и вне его. Цель нашего исследования – сформировать теоретико-методологический подход к исследованию пространственных социально-экономических особенностей развития регионов Дальнего Востока», — отметила руководитель проекта, доцент Бизнес-школы ТПУ Ирина Антонова.

Ученые будут анализировать статистические данные Росстата, региональных органов статистики, микроэкономические данные предприятий, работающих в креативных индустриях Дальнего Востока. Верификация полученных результатов планируется на основе сопоставления их с данными МТС. Максимальная глубина выборки исследования по отдельным показателям динамики креативных индустрий – с 1999 по 2024 гг.

Первые результаты исследования представлены в Санкт-Петербурге в марте 2025 г.

«Научное сообщество заинтересовала выявленная нами закономерность развития креативных индустрий – отрицательное влияние в пространстве моногородов Дальнего Востока концентрации оплаты труда на динамику креативных индустрий моногородов, расположенных поблизости. По сути, выявлен феномен пространственного влияния институциональной колеи моноотрасли», — сказала Ирина Антонова.

По словам ученых, особенностями развития креативных индустрий Дальнего Востока, являются арктическое расположение значительной части региона, влияние приграничного положения, слабое развитие инфраструктуры. Эти три столпа-фактора отражаются в концепциях «северности», «центр-периферии», «приграничности», «институциональной колеи» как теоретической базы развития Дальнего Востока.

Среди трендов в области креативных индустрий Дальнего Востока, которые будут исследовать в рамках гранта, войдут рост ИТ-индустрии и цифровых технологий, развитие креативных кластеров в крупных городах региона, увеличение числа стартапов и малых предприятий в сфере креативных индустрий и интеграцию местных культурных традиций в продукты и услуги креативных индустрий.

«Собранная нами база данных будет включать различные показатели развития креативных организаций и индивидуальных предприятий как в динамике, так и в структурном плане, дополненные показатели социально-экономического развития. Сейчас мы подготовили тестовую базу по моногородам. Далее планируем расширить ее до муниципальных образований регионов Дальнего Востока. Это поможет выявить пространственные закономерности развития и профили креативных индустрий в разрезе муниципальных образований, включая монопрофильные, и регионов Дальнего Востока, а также предложить стратегии развития отрасли», — сказала Ирина Антонова.

На базу данных по развитию креативных индустрий Дальнего Востока ученые планируют получить свидетельство о регистрации в Роспатенте.