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РЭУ им. Г. В. Плеханова и Arenadata заключили партнерство в обучении специалистов по работе с данными

РЭУ им. Г. В. Плеханова и разработчик ПО для работы с данными Arenadata подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство будет нацелено на подготовку студентов работе с продуктами Arenadata, обеспечение необходимыми инструментами и обучение преподавателей. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

В рамках соглашения Arenadata передал вузу лицензии СУБД Arenadata DB (ADB) для обучения студентов. Продукт задействован на стенде кафедры прикладной информатики и информационной безопасности. На нем студенты могут работать с реальным набором данных, моделируя процессы, которые происходят в инфраструктуре современных компаний. Такой подход дает возможность обучающимся получить практические навыки по работе с СУБД Arenadata, которые они смогут применить в своей будущей карьере. Как уточняет доцент кафедры Наталья Середенко, ежегодно в обучении будут принимать участие около 150 студентов по дисциплинам «Банковские информационно-аналитические системы», «Информационно-аналитические системы» и «Проектирование информационно-аналитических систем».

Наталья Середенко, доцент кафедры прикладной информатики и информационной безопасности РЭУ им. Г. В. Плеханова: «Неслучайно в рамках дисциплины “Банковские информационно-аналитические системы” мы выбрали для изучения СУБД Arenadata DB. Сегодня этот продукт стал де-факто стандартом для создания корпоративных платформ данных в крупнейших финансовых организациях — его используют более половины банков из топ-20 в России. Для банковской отрасли критически важно получать специалистов, обладающих актуальными знаниями о востребованных решениях. Именно поэтому разработчик такого продукта и вуз, готовящий кадры для этой сферы, объединили усилия».

Второе направление сотрудничества — обучение преподавателей РЭУ им. Г. В. Плеханова в Центре обучения Arenadata. Программа будет включать в себя основы работы с ADB и в перспективе — с другими инструментами Arenadata. Курсы помогут преподавателям лучше освоить технологии, узнать об их практическом применении в бизнесе и более эффективно передавать знания студентам.

Сергей Золотарев, основатель и директор по стратегическому развитию Arenadata: «Сегодня CDO должен уметь реализовывать потребности бизнеса с помощью современных технологий. Для этого ему, с одной стороны, нужно понимать цели и задачи бизнеса, с другой стороны — предложить правильный инструмент для их эффективного решения. В рамках нашего партнерства с РЭУ им. Г. В. Плеханова мы как раз хотим предоставить студентам управленческих специальностей возможность изучить современные подходы к анализу данных и продукты в этой области. Уверены, что это поможет им стать востребованными специалистами, способными не только понимать технические аспекты, но и интегрировать их в бизнес-стратегии».

Сотрудничество Плехановского университета и Arenadata началось осенью 2024 г. Ранее Arenadata также заключила партнерство с Центральным университетом, в рамках которого была запущена двухлетняя стипендиальная программа для студентов и разработан образовательный курс Data Engineering.

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