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Цифровизация Внедрения
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Directum RX помогает «Кузбассразрезуглю» победить рутину в процессах

Компания организовала документооборот и работу с проектами на базе платформы Directum RX. За счет возможностей системы для no-code-разработки и инструментов управления командами ИТ-проект на одном из старейших предприятий в сфере добычи угля в России удалось реализовать силами собственных специалистов и в сокращенные сроки. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Система Directum RX заменила 10 используемых ранее на предприятии СЭД. На сегодняшний день в ней работают 582 пользователя: от рядовых сотрудников до первых руководителей. Внедрение системы помогло сократить согласование документов в два раза и спланировать работы по 81 проекту.

Раньше сотрудники использовали целый комплекс разнородных продуктов. Требовалось постоянное переключение между программами, были трудности в согласовании и риски ошибок. Существовали и технологические сложности: невозможность миграции на отечественные платформы Astra Linux и PostgreSQL.

Специалистам компании удалось вписать новую систему в существующую инфраструктуру самостоятельно, что позволило исключить траты на внешнего подрядчика.

Дмитрий Сосенков, начальник управления развития ИТ-сервисов ООО «Скиф» (аккредитованная дочерняя ИТ-компания АО «УК «Кузбассразрезуголь»: «Нас отговаривали от идеи внедрения „коробочного“ решения: для сложной структуры компании оно не подойдет, потребуются модификации. Мы не поддались убеждению. Это позволило обеспечить полный контроль над процессом внедрения, оперативно вносить необходимые корректировки в режиме реального времени и адаптировать штатные средства системы под специфические потребности бизнеса»

С самого начала работ команда использовала рекурсивный подход. Внедрение вели с помощью самой системы. В решении «Проекты» создали типовой пакет проектной документации, а задачи поддержки и разработки фиксировали с помощью Agile-досок. Теперь с помощью Directum Projects контролируются проекты по управлению изменениями, а также строительные и инфраструктурные.

Сегодня сотрудники получили единую среду для электронного взаимодействия, руководители подразделений — доступ к детализированной аналитике, а директора — возможности контроля ключевых показателей группы компаний. С помощью Directum RX: оптимизировали документооборот, ускорили регистрацию, согласование и подписание документов, в том числе договорных и закупочных; повысили прозрачность и скорость коммуникации между подразделениями, а также снизили количество ошибок; реализовали цифровой учет электронных доверенностей для должностных лиц компаний; получили умные инструменты планирования и контроля командной работы.

В планах компании — разработка специализированного решения «Судебные споры». Оно будет предназначено для цифровизации процессов, связанных с управлением судебными разбирательствами, претензиями и исками.

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