«ПМХ-Инфотех» создал систему контроля качества лома с помощью ИИ

«ПМХ-Инфотех» разработал систему видеоаналитики для контроля качества лома на предприятии «Промсорт-Калуга». Она адаптирована для выгрузки лома из ж/д вагонов и автотранспорта, а также интегрирована с существующей MES-системой завода. Об этом CNews сообщили представители ООО УК «ПМХ».

Система контроля качества металлолома на базе искусственного интеллекта и машинного зрения дает возможность с высокой точностью определять соответствие поступающего сырья заданным требованиям, идентифицировать номера вагонов и считывать регистрационные государственные номера машин, синхронизировать данные с MES-системой и создавать отчет о выгрузке. Это позволяет экономить время на входной контроль и повышать качество приемки сырья.

Разработка цифрового сервиса и поэтапная интеграция интеллектуальных модулей на предприятии ведется с начала 2024 г. Сейчас сотрудники завода в режиме реального времени отслеживают операции, имеют возможность просматривать детальную историю по каждому вагону или самосвалу, а также проводить аттестацию послойной разгрузки.