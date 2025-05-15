«Авантелеком» и «АйПиМатика» договорились о технологическом партнерстве

Российский разработчик и интегратор в области корпоративных сетей связи и голосовых технологий ООО «Авантелеком» и VAD-дистрибьютор телекоммуникационных, ИТ- и AV-решений ООО «АйПиМатика» объединили усилия для проведения испытаний телефонного оборудования. Об этом CNews сообщили представители «Авантелеком».

«Авантелеком» и «АйПиМатика» закрепили технологическое партнерство подписанием сертификата о совместимости программного обеспечения и оборудования. Совместные усилия специалистов компаний позволили провести всестороннее тестирование телефонных аппаратов Yealink с программным комплексом «Центр обработки вызовов Авантелеком» и цифровой платформой управления коммуникациями «Сфера». Оборудование успешно прошло все этапы испытаний, продемонстрировав полное соответствие требованиям, предъявляемым программными комплексами.

Михаил Носков, коммерческий директор компании «АйПиМатика»: «Партнерство с такими партнерами, как Авантелеком, позволяет нашей компании предлагать клиентам оптимальные и проверенные решения. Совместное тестирование, включавшее все этапы — от базовой функциональности до сложных сценариев — подтвердило полную совместимость поставляемых нами решений, обеспечивая их надежную работу».

«Авантелеком» является разработчиком и интегратором в сфере корпоративных сетей связи и голосовых технологий, оказывает услуги для коммерческих и государственных организаций. Продукты этой аккредитованной ИТ-компании входят в реестр отечественного ПО и работают на ОС, сертифицированных ФСТЭК. Компания предлагает более 20 продуктов и модулей собственной разработки, в числе которых — программная IP-АТС, центр обработки вызовов, платформа конфигурации голосовых ассистентов, речевая аналитика и пограничный контроллер сессий (SBC).

«Мы стремимся постоянно совершенствовать наши продукты и технологии, чтобы отвечать актуальным запросам аудитории. Сегодня и в госсекторе, и в бизнесе продолжает ощущаться потребность в новых современных решениях для организации качественных систем связи. Расширение технологического сотрудничества с другими игроками на рынке РФ позволяет своевременно находить и предлагать новые решения. И мы надеемся, что партнерство с компанией «АйПиМатика» откроет новые возможности для дальнейшего развития нашего продуктового портфеля», — сказал Владислав Вирясов, директор ООО «Авантелеком».

Компания «АйПиМатика» — VAD-дистрибьютор телекоммуникационных, ИТ- и AV-решений. Стратегический партнер компаний Yealink, Gigaset, 3CX, Yeastar, Milesight, ITC, Wi-Tek, Fanvil, J&R, Qbic, Агат-РТ, Vinteo, «МТС Линк», проектный партнер LG и других брендов в России, Белоруссии, Казахстане и Узбекистане.