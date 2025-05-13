В рамках инвестиционного проекта в Некрасовке появится промтехнопарк

Соглашение о реализации инвестиционного проекта, в рамках которого в Некрасовке будет создан современный промтехнопарк, заключат по результатам проведения торгов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Ключевая задача по дальнейшему индустриальному развитию, которую поставил Сергей Собянин, — это создание и масштабирование в городе высокотехнологичных производств. Так, на юго-востоке столицы в рамках масштабного инвестиционного проекта появится современный промтехнопарк площадью более 5,3 тысячи квадратных метров. Здесь можно будет разместить предприятия высокотехнологичных отраслей промышленности, которые обеспечивают высокий уровень энергоэффективности и экологичности производства», – сказал Максим Ликсутов.

С 2024 г. земельные участки для строительства новых предприятий можно получить на упрощенных условиях по результатам торгов. При этом участок градостроительно подготовлен, определена максимальная площадь будущего предприятия, и установлены нужные виды разрешенного использования земли.

«Это уже второй земельный участок, предназначенный для строительства промышленного объекта в рамках МаИП, который реализовали по механизму торгов. Первое соглашение, заключенное по результатам торгов, предусматривает строительство промышленного технопарка площадью порядка 14 тыс. кв. метров в районе Новокосино», – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Промышленный объект инвестор сможет построить на пересечении проектируемых проездов 83 и 4296.

«Город заключит по итогам торгов соглашение о реализации масштабного инвестиционного проекта в районе Некрасовка. Оно предусматривает последующую аренду 0,7 гектара земли по льготной ставке 1 руб. в год. Такая мера поддержки позволит инвестору снизить затраты на создание новых рабочих мест, а также в короткие сроки наладить выпуск важной для жизни и экономики города продукции», – сказала министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Участок для реализации масштабного инвестиционного проекта имеет хорошую логистику, которая позволит предпринимателю выстроить оптимальные маршруты доставки материалов при строительстве. В непосредственной близости находятся Казанское направление Московской железной дороги, недалеко – Северо-Восточная хорда и Новорязанское шоссе. Реализация таких проектов позволяет развивать городскую инфраструктуру, создавать рабочие места, тем самым поддерживать высокую динамику деловой активности. Особенно это важно в районах перспективного развития, таких как Некрасовка.

Сегодня в столице одобрено или реализуется свыше 100 МаИП, по которым в разных районах города появятся промышленные предприятия и будет создано около 60 тыс. новых рабочих мест.