Utair запускает прямую агентскую дистрибуцию

Авиакомпания Utair сделала очередной шаг на пути развития дистрибуционного канала прямых агентских продаж, подключив решение SIG API. Теперь агенты смогут получать продуктовый контент напрямую от сервера авиакомпании, без использования внешних дистрибутивных систем. Об этом CNews сообщили представители АО «ОРС».

SIG API — российская ИТ-платформа, позволяющая авиакомпания развивать прямые продажи, снижая стоимость использования канала дистрибуции GDS. Решение предоставляет агентам доступ ко всей тарифной сетке и полному набору дополнительных услуг авиакомпании, а также расширенные опции поиска и фильтрации контента. Кроме того, SIG API позволяет с помощью интерфейсов самостоятельно управлять процессами продажи, обмена и возвратов, снижая нагрузку на колл-центры как агентств, так и авиакомпаний.

Развитие прямой дистрибуции — это глобальный тренд, который меняет ландшафт авиационного рынка. Все больше авиакомпаний переходят на собственные ИТ-платформы, чтобы сократить затраты и повысить управляемость процессами. Utair следует этому пути, создавая экосистему продаж, выгодную как для авиакомпании, так и для агентов.

«Прямые подключения позволяют авиакомпаниям контролировать дистрибуцию, а также гибко и оперативно управлять ценой, а агентствам — получать более выгодные условия и прямой канал взаимодействия с авиакомпанией. Мы рады, что Utair выбрала этот путь, доверяя нашим технологиям», — отметил Александр Сизинцев, генеральный директор ORS.

«Мы постоянно развиваем сервис для наших пассажиров и партнеров. Подключение платформы SIG API позволит гибко управлять тарифной политикой и предложить агентствам наилучшие условия сотрудничества», — отметил Дмитрий Белоконь, старший вице-президент авиакомпании Utair.

Агентствам, заинтересованным в подключении к системе прямых продаж Utair, необходимо обратиться в авиакомпанию.