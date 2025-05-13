CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Искусственный интеллект
|

ИИ-ассистент поможет покупателям выбрать товары в «Яндекс Лавке»

В «Яндекс Лавке» появился ИИ-ассистент для покупателей. Он ответит на вопросы пользователя о товарах и поможет с выбором. Обновление доступно в приложениях на всех платформах. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Лавки».

ИИ-ассистент найдет ингредиенты для конкретного рецепта или предложит, что приготовить из какого-то продукта, сориентирует в ассортименте или подберет товары под ситуацию – например, для просмотра кино или пикника с друзьями. Найти помощника можно по иконке на главной странице в правом нижнем углу.

Сервис работает на базе нейросети YandexGPT 5 Pro. Пользователь в текстовом поле может выбрать одну из всплывающих подсказок или сформулировать свой вопрос. Чтобы посмотреть альтернативный ответ, например, другую подборку продуктов, запрос можно отправить повторно – тогда модель сформулирует новый вариант. Покупатель также может оценить результат – это поможет нейросети обучаться дальше.

Ассистент может ответить и на нестандартные вопросы. Например, если пользователь спросит, чем накормить хомяка, он расскажет об обычных продуктах, которые подойдут питомцу, но посоветует проконсультироваться с ветеринаром. Нейросеть будет обучаться в процессе. Сейчас запущена только первая версия системы.

Ранее ИИ-ассистент начал работать в «Яндекс Маркете», который первый среди российских маркетплейсов запустил подобную функцию. В дальнейшем сервисы на базе искусственного интеллекта появятся и в других сервисах компании – например, в «Яндекс Еде» он будет помогать выбрать ресторан или конкретное блюдо.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Где хранить все самое ценное в 2025 году? Обзор популярных облачных сервисов

Россияне создали сверхмощную машину баз данных для работы с СУБД

Максим Тятюшев, «СберТех», — о российской облачной среде разработки со встроенным ИИ-ассистентом

Юная «полупроводниковая сверхдержава» внезапно на 3400% увеличила закупки передовых чипов, остро необходимых Китаю

Импортозамещение, мультиклауд и экспорт технологий: эксперты назвали основные тренды облачного рынка

Складские роботы Amazon медленно работают и портят товары

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Можно ли верить датчикам в носимых устройствах: как на самом деле измеряются показатели здоровья

Лучшие колонки для отдыха на природе в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153