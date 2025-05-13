ИИ-ассистент поможет покупателям выбрать товары в «Яндекс Лавке»

В «Яндекс Лавке» появился ИИ-ассистент для покупателей. Он ответит на вопросы пользователя о товарах и поможет с выбором. Обновление доступно в приложениях на всех платформах. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Лавки».

ИИ-ассистент найдет ингредиенты для конкретного рецепта или предложит, что приготовить из какого-то продукта, сориентирует в ассортименте или подберет товары под ситуацию – например, для просмотра кино или пикника с друзьями. Найти помощника можно по иконке на главной странице в правом нижнем углу.

Сервис работает на базе нейросети YandexGPT 5 Pro. Пользователь в текстовом поле может выбрать одну из всплывающих подсказок или сформулировать свой вопрос. Чтобы посмотреть альтернативный ответ, например, другую подборку продуктов, запрос можно отправить повторно – тогда модель сформулирует новый вариант. Покупатель также может оценить результат – это поможет нейросети обучаться дальше.

Ассистент может ответить и на нестандартные вопросы. Например, если пользователь спросит, чем накормить хомяка, он расскажет об обычных продуктах, которые подойдут питомцу, но посоветует проконсультироваться с ветеринаром. Нейросеть будет обучаться в процессе. Сейчас запущена только первая версия системы.

Ранее ИИ-ассистент начал работать в «Яндекс Маркете», который первый среди российских маркетплейсов запустил подобную функцию. В дальнейшем сервисы на базе искусственного интеллекта появятся и в других сервисах компании – например, в «Яндекс Еде» он будет помогать выбрать ресторан или конкретное блюдо.