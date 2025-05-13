Deckhouse Kubernetes Platform стала основной для создания изолированной edge-системы в промышленности

Компания «Флант» совместно с ООО «Ассоциация ВАСТ» реализовала проект по разработке и внедрению полностью автономной edge-системы для мониторинга и диагностики состояния промышленного оборудования. В основе решения — российский программно-аппаратный комплекс СМД4 и платформа контейнерной оркестрации Deckhouse Kubernetes Platform. Об этом CNews сообщили представители «Флант».

Программное обеспечение комплекса СМД4 разработано ООО «Ассоциация ВАСТ» и включено в реестр отечественного ПО. Система позволяет собирать и анализировать данные с датчиков вибрации, установленных на промышленном оборудовании — конвейерах, двигателях, редукторах и других вращающихся механизмах. На основе полученных данных проводится диагностика технического состояния узлов оборудования и прогнозируются возможные неисправности, что помогает предотвратить аварии.

Одной из главных проблем при внедрении подобных решений была необходимость обеспечить стабильную работу информационной системы в удаленных промышленных объектах без постоянного присутствия ИТ-персонала. Существующие аналоги требовали регулярного технического обслуживания и обновлений, что затрудняло их использование на объектах с ограниченным доступом. Платформа Deckhouse Kubernetes Platform в составе комплекса СМД4 решает задачу обеспечения стабильности за счет механизмов самовосстановления и полной автоматизации. В случае сбоев система самостоятельно перезапускает необходимые компоненты, устраняя ручное вмешательство.

«Вибродиагностика выявляет дефекты промышленного оборудования на ранней стадии и помогает планировать ремонтные работы без неожиданных простоев производства. Использование Deckhouse Kubernetes Platform позволило значительно сократить сроки внедрения системы за счет готового решения, что ускорило выход продукта на рынок. Программное обеспечение комплекса СМД4 на базе DKP демонстрирует полную автономность и независимость от внешних факторов. Инженеры могут в режиме реального времени отслеживать состояние критически важного оборудования даже в самых отдаленных промышленных объектах», — отметил Руслан Гриненко, директор по информационным технологиям ООО «Ассоциация ВАСТ».

Deckhouse Kubernetes Platform обеспечивает работу системы даже в критических ситуациях: при переполнении диска или частичном отказе компонентов ключевые функции СМД4 сохраняют работоспособность благодаря изолированным контейнерам приложений, автоматическому мониторингу и перезапуску сервисов, а также локальному реестру образов, исключающему зависимость от внешних источников. Для промышленной эксплуатации совместно с инженерами «Фланта» были разработаны автоматические правила очистки дискового пространства и восстановления сервисов, что полностью исключает необходимость ручного вмешательства при сбоях.

«Промышленное применение контейнерных технологий в изолированных средах требует особого подхода к архитектуре и разработке платформы. Для этого проекта мы создали специальную минималистичную поставку Deckhouse Kubernetes Platform. Уникальность решения заключается в его способности автономно функционировать в течение 10 лет без обновлений и поддержки в условиях полного отсутствия доступа к интернету и специалистов ИТ. Стабильность и надежность платформы обеспечивают бесперебойную работу критически важных промышленных систем мониторинга на удаленных объектах. Кроме того, решение исключило необходимость содержания штатных специалистов по Kubernetes, снизив операционные расходы», — отметил Александр Титов, генеральный директор компании «Флант».

Система внедрена на крупных промышленных предприятиях, включая объекты металлургического и нефтегазового сектора. Решение работает в условиях экстремальных температур (от −40 до +70 °C), что особенно актуально для компаний, эксплуатирующих оборудование в отдаленных районах с ограниченным доступом к инфраструктуре.