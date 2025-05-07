В Сеченовском университете разрабатывают цифровую программу для обучения врачей-патологоанатомов

До конца 2025 г. в Сеченовском университете совместно с компанией-разработчиком платформы-конструктора образовательных программ «Архитектоника» создадут программу для углубленного обучения студентов, ординаторов и начинающих врачей патологоанатомов морфологическим изменениям в органах и тканях при патологических процессах. Обучение будет проходить на сканах гистологических препаратов с применением технологий искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

Аналогичную систему для студентов Первого МГМУ уже запустили.

Специальность врача-патологоанатома трансформируется – современные патологоанатомы используют цифровые инструменты, которые облегчают работу, ускоряют и делают более точной диагностику различных заболеваний, сказала директор Института клинической морфологии и цифровой патологии Сеченовского университета Татьяна Демура. Вслед за этим меняются и подходы к образованию. Студентам Института клинической морфологии и цифровой патологии, через который ежегодно проходит 6,5 тыс. обучающихся, создали условия, максимально приближенные к тем, которые будут на рабочих местах. Для этого в институте обучают студентов на гистологических сканах, то есть цифровых изображениях, на настоящих телемедицинских платформах партнеров. В систему загружены обезличенные гистосканы нескольких тысяч пациентов Клинического центра наук о здоровье Сеченовского университета.

С 2025 г. Институт совместно с компанией-разработчиком платформы-конструктора образовательных программ «Архитектоника» готовят свою обучающую программу с использованием искусственного интеллекта и больших языковых моделях.

«Кроме того, в программу заложен так называемый сократический диалог с искусственным интеллектом. Он задает вопросы по кейсам, и в зависимости от ответов, продолжает диалог, подводя студента к правильному ответу», – сказала Татьяна Демура.

«В результате использования такой уникальной платформы мы выпускаем специалистов нового типа. Они не только смогут сразу работать в современных программах системы здравоохранения, которыми пользуются в лучших патологоанатомических отделениях, но и обладают клиническим мышлением. В то же время, это не отменяет очные занятия для будущих врачей – без них специалиста патологоанатома не подготовить», – сказала Татьяна Демура.

Программу используют для обучения студентов Института клинической морфологии и цифровой патологии по всем направлениям – стоматологии, педиатрии, лечебного дела, биотехнологии и так далее.

Теперь в Институте нацелены на обучение инструментам цифровой патологии не только студентов, но и врачей. До конца 2025 г. совместно с компанией «Архитектоника» планируют подготовить программу для дополнительного образования специалистов.

В новой системе врачи смогут научиться работать с гистосканами, ставить диагнозы с помощью технологий искусственного интеллекта и сами размечать изображения, чтобы обучать нейросети распознавать патологический процесс. В качестве одного из выпускных заданий обучающемуся нужно будет разметить патологический процесс на гистоскане. Если его разметка совпадет с выполненной преподавателем, выпускник успешно завершит тестирование.

Новую программу для обучения цифровой патологии представят в конце 2025 г., рассказала директор института. Сейчас систему наполняют – загружают гистосканы и размечают их. В команду входят профессор Татьяна Демура, стажер-исследователь кафедры терапевтической стоматологии Сеченовского университета Дарья Арчакова, представители компании-разработчика и профессорско-преподавательского состава Института клинической морфологии и цифровой патологии, кроме того стажеры-исследователи Института, резиденты СНК и Школы мастерства Института.