Среди бизнеса растет спрос на роботизацию: компании ищут ответ на кадровый дефицит и рост операционных затрат

В 2025 г. почти вдвое вырастет количество компаний, которые планируют направить инвестиции в проекты по глубокой роботизации и автоматизации, по сравнению с 2024 г., показало исследование ReIndustry, проведенное консалтинговой компанией «КСЛ». Об этом CNews сообщили представители «КСЛ».

Исследование, посвященное стратегиям роста компаний ритейлеров и производителей, выявило ключевые тенденции, отражающие векторы развития бизнеса и ключевые барьеры, влияющие на выбор стратегии.

Согласно полученным данным, в 2024 г. 4,6% компаний инвестировали в проекты по глубокой роботизации/автоматизации (включая внедрение роботов/конвейеров в логистике или на производстве). Однако в 2025 г., несмотря на высокую ключевую ставку, ожидается рост этого показателя почти вдвое – до 8,4%. В то же время инвестиции в цифровизацию (23-24%) остались на сопоставимом уровне.

КСЛ Инвестиции компаний в проекты по развитию 2024-2025 годов

Причины роста спроса на роботизацию: давление расходов и кадровый дефицит

Рост затрат и высокая стоимость капитала остаются главными ограничителями для бизнеса. Компании пересматривают подходы к управлению затратами – вместо экстенсивной стратегии развития и расширения мощностей (например, строительство новых складов и корпусов заводов) ставка делается на интенсивный подход – на технологии, которые позволяют быстро увеличивать мощности складов и производства, в том числе с помощью цифровизации и роботизации.

Увеличение инвестиций в роботизацию происходит на фоне того, что 15,2% компаний выделяют нехватку линейного персонала как главное препятствие для реализации стратегии роста бизнеса. В 2025 г. только 36% организаций планируют увеличивать численность персонала, в то время как 34% намерены остаться в тех же штатных границах, а порядка четверти (25%) собираются приступить к сокращениям. Интересно отметить, что впервые наблюдается тенденция, при которой компании намерены увеличить товаропоток, но стремятся сделать это, не прибегая к расширению штата, а в отдельных случаях – начав процесс его оптимизации.

КСЛ Ожидания компаний по изменению численности персонала

Барьеры на пути внедрения роботизации и расширения цифровизации

Исследование выявило ряд препятствий на пути роботизации. В частности, большой объем инвестиций представляет собой серьезный барьер для 25% опрошенных, 15% указывают незрелость собственных бизнес-процессов и необходимость их перестройки до реализации проектов по роботизации, 13% – длительный срок окупаемости, и 11% – незрелость ИТ-инфраструктуры внутри компании.

КСЛ Наиболее значимые барьеры при инициировании проектов по роботизации

Что касается барьеров в развитии цифровизации, то в целом они схожи с теми, что препятствуют и глубинной роботизации: 19% респондентов останавливает большой объем инвестиций, 19% отмечают общую незрелость бизнес-процессов, и 14% – неготовность ИТ-инфраструктуры.

КСЛ Наиболее значимые барьеры при инициировании проектов по цифровизации

Более крупные компании реже видят объективные барьеры для внедрения проектов по цифровизации, при этом высокие инвестиции являются значимым препятствием для компаний меньшего размера.

Василий Демин, д.т.н., исполнительный директор «КСЛ» и президент оргкомитета ReIndustry Expo: «Высокий порог инвестиций, незрелость общих бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры являются главными ограничителями для реализации проектов по цифровизации и роботизации. Вместе с тем четко прослеживается тенденция к тому, что компании в 2025 г. пересмотрели свои стратегии развития, переходя от экстенсивного подхода к интенсивному. Это означает ориентированность на оптимизацию операционной работы, замены ручного труда роботизированными технологиями везде, где это экономически оправданно и позволяет снижать зависимость от линейного персонала. Компании фокусируются на технологиях, способных обеспечить гибкую настройку процессов — будь то ассортимент, срочность заказов, объемы производства или параметры логистики. В приоритете — цифровые решения, охватывающие весь цикл: от планирования до исполнения. Это системы управления производством, складами и транспортом, которые позволяют автоматизировать процессы без участия человека при заданном уровне сервиса и операционных расходов. И конечно, легкая напольная роботизация трудоемких процессов, которая позволяет высвободить от 30 до 70% линейного персонала и при этом моментально адаптироваться под меняющиеся требования бизнеса. К стремительному росту проектов по роботизации подталкивает по-прежнему сложная ситуация на рынке труда — люди в физически тяжелой работе (производство, склады) будут обходиться бизнесу с каждым годом все дороже и дороже».

Методология

Исследование было проведено в марте 2025 г. консалтинговой компанией «КСЛ» («Координационный совет по логистике») в рамках подготовки к выставке технологий и BM-решений для модернизации предприятий ReIndustry Expo. Цель исследования — изучить приоритетные направления развития российского бизнеса, а также выявить ключевые барьеры, влияющие на выбор стратегий.

Метод исследования — структурированное онлайн-анкетирование. В опросе приняли участие 558 компаний-респондентов из различных секторов экономики: промышленность (28,1%), производство (22,8%), дистрибуция (18,6%), ритейл (16,3%) и логистика (13,3%). Выборка включала компании разного размера — от малых и средних предприятий до крупных корпораций, в том числе организации с численностью персонала более 10 тыс. сотрудников.