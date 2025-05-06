Среди бизнеса растет спрос на роботизацию: компании ищут ответ на кадровый дефицит и рост операционных затрат
В 2025 г. почти вдвое вырастет количество компаний, которые планируют направить инвестиции в проекты по глубокой роботизации и автоматизации, по сравнению с 2024 г., показало исследование ReIndustry, проведенное консалтинговой компанией «КСЛ». Об этом CNews сообщили представители «КСЛ».
Исследование, посвященное стратегиям роста компаний ритейлеров и производителей, выявило ключевые тенденции, отражающие векторы развития бизнеса и ключевые барьеры, влияющие на выбор стратегии.
Согласно полученным данным, в 2024 г. 4,6% компаний инвестировали в проекты по глубокой роботизации/автоматизации (включая внедрение роботов/конвейеров в логистике или на производстве). Однако в 2025 г., несмотря на высокую ключевую ставку, ожидается рост этого показателя почти вдвое – до 8,4%. В то же время инвестиции в цифровизацию (23-24%) остались на сопоставимом уровне.
Причины роста спроса на роботизацию: давление расходов и кадровый дефицит
Рост затрат и высокая стоимость капитала остаются главными ограничителями для бизнеса. Компании пересматривают подходы к управлению затратами – вместо экстенсивной стратегии развития и расширения мощностей (например, строительство новых складов и корпусов заводов) ставка делается на интенсивный подход – на технологии, которые позволяют быстро увеличивать мощности складов и производства, в том числе с помощью цифровизации и роботизации.
Увеличение инвестиций в роботизацию происходит на фоне того, что 15,2% компаний выделяют нехватку линейного персонала как главное препятствие для реализации стратегии роста бизнеса. В 2025 г. только 36% организаций планируют увеличивать численность персонала, в то время как 34% намерены остаться в тех же штатных границах, а порядка четверти (25%) собираются приступить к сокращениям. Интересно отметить, что впервые наблюдается тенденция, при которой компании намерены увеличить товаропоток, но стремятся сделать это, не прибегая к расширению штата, а в отдельных случаях – начав процесс его оптимизации.
Барьеры на пути внедрения роботизации и расширения цифровизации
Исследование выявило ряд препятствий на пути роботизации. В частности, большой объем инвестиций представляет собой серьезный барьер для 25% опрошенных, 15% указывают незрелость собственных бизнес-процессов и необходимость их перестройки до реализации проектов по роботизации, 13% – длительный срок окупаемости, и 11% – незрелость ИТ-инфраструктуры внутри компании.
Что касается барьеров в развитии цифровизации, то в целом они схожи с теми, что препятствуют и глубинной роботизации: 19% респондентов останавливает большой объем инвестиций, 19% отмечают общую незрелость бизнес-процессов, и 14% – неготовность ИТ-инфраструктуры.
Более крупные компании реже видят объективные барьеры для внедрения проектов по цифровизации, при этом высокие инвестиции являются значимым препятствием для компаний меньшего размера.
Василий Демин, д.т.н., исполнительный директор «КСЛ» и президент оргкомитета ReIndustry Expo: «Высокий порог инвестиций, незрелость общих бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры являются главными ограничителями для реализации проектов по цифровизации и роботизации. Вместе с тем четко прослеживается тенденция к тому, что компании в 2025 г. пересмотрели свои стратегии развития, переходя от экстенсивного подхода к интенсивному. Это означает ориентированность на оптимизацию операционной работы, замены ручного труда роботизированными технологиями везде, где это экономически оправданно и позволяет снижать зависимость от линейного персонала. Компании фокусируются на технологиях, способных обеспечить гибкую настройку процессов — будь то ассортимент, срочность заказов, объемы производства или параметры логистики. В приоритете — цифровые решения, охватывающие весь цикл: от планирования до исполнения. Это системы управления производством, складами и транспортом, которые позволяют автоматизировать процессы без участия человека при заданном уровне сервиса и операционных расходов. И конечно, легкая напольная роботизация трудоемких процессов, которая позволяет высвободить от 30 до 70% линейного персонала и при этом моментально адаптироваться под меняющиеся требования бизнеса. К стремительному росту проектов по роботизации подталкивает по-прежнему сложная ситуация на рынке труда — люди в физически тяжелой работе (производство, склады) будут обходиться бизнесу с каждым годом все дороже и дороже».
Методология
Исследование было проведено в марте 2025 г. консалтинговой компанией «КСЛ» («Координационный совет по логистике») в рамках подготовки к выставке технологий и BM-решений для модернизации предприятий ReIndustry Expo. Цель исследования — изучить приоритетные направления развития российского бизнеса, а также выявить ключевые барьеры, влияющие на выбор стратегий.
Метод исследования — структурированное онлайн-анкетирование. В опросе приняли участие 558 компаний-респондентов из различных секторов экономики: промышленность (28,1%), производство (22,8%), дистрибуция (18,6%), ритейл (16,3%) и логистика (13,3%). Выборка включала компании разного размера — от малых и средних предприятий до крупных корпораций, в том числе организации с численностью персонала более 10 тыс. сотрудников.