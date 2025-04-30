«Билайн» внедрил облачную платформу для виртуализации сетевых функций Telco Cloud

Специалисты технического блока «Билайн» совместно с партнером «Инфосистемы Джет» разработали и внедрили на сети ПАО «ВымпелКом» единую географически распределенную платформу виртуализации и контейнеризации сетевых функций Telco Cloud, которая представляет собой облачную инфраструктуру для запуска сетевых функций как в виртуализированном (VNF), так и в контейнеризированном исполнении (CNF). Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

Новая платформа позволяет снизить затраты на инфраструктуру, повышает эффективность и скорость выхода новых продуктов на рынок. Кроме того, облачная инфраструктура Telco Cloud позволяет снизить зависимость «Билайн» от конкретных поставщиков и в сжатые сроки внедрять альтернативные сетевые функции, что особенно актуально для функционирования и расширения сети в условиях необходимости замены зарубежных вендоров, ушедших с рынка России.

В настоящее время мы уже запустили платформу в наших основных Data-центрах, включая Ярославский технический центр, Москву, ЦОДы во Владивостоке и Новосибирске. Для части этих ЦОДов Telco Cloud внедрен в георезервированном виде для обеспечения надежности и отказоустойчивости. В планах до конца года внедрить георезерирование для всех Data-центров, где уже развернута облачная инфраструктура.

Ряд сетевых решений от российских разработчиков, в том числе функций ядра пакетной мобильной сети, уже запущен и работает поверх Telco Cloud либо в качестве VNF, либо в качестве CNF, оказывая качественные сервисы нашим абонентам.

Валерий Шоржин, заместитель генерального директора, руководитель технического блока «Билайн»: «Запуск унифицированной платформы Telco Cloud — это ключевой шаг на пути цифровой трансформации «Билайна». Мы получили возможность быстро адаптироваться к изменениям рынка и уверены, что новая облачная платформа существенно усилит наши позиции в условиях технологической независимости и импортозамещения. Это инфраструктура будущего для телеком-операторов, сочетающая гибкость облачных технологий с требованиями к высокой производительности и надежности. Ее внедрение позволяет сократить затраты, ускорить вывод услуг на рынок и минимизировать зависимость от вендоров».

Telco Cloud является стратегически важным направлением технологического развития «Билайн». Компания планирует продолжать унификацию сетевой инфраструктуры и расширять число сетевых функций, размещенных на облачной платформе.