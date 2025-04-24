AR-гид Сбербанка познакомит посетителей Третьяковской галереи с творчеством Бориса Кустодиева

Посетители выставки «Борис Кустодиев. Живопись. Графика. Театр» в Третьяковской галерее смогут получить новый иммерсивный опыт взаимодействия с искусством при помощи ИИ-сервисов Сбербанка. Экскурсию по выставке проведет AR-гид, который предстанет перед гостями в собирательном образе знаменитой кустодиевской Купчихи. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Новый опыт взаимодействия с искусством стал возможен благодаря технологиям искусственного интеллекта Сбербанка — генерального партнера проекта. Посетители выставки узнают много интересных фактов о работах художника от AR-гида на базе GigaChat, который предстанет в образе кустодиевской Купчихи. Нейросеть Сбербанка также описала картины и на основе этого описания создала музыку, которая дает эффект присутствия в творческом мире художника и усиливает впечатление от просмотра.

Еще одна технологичная новация — онлайн-фотозона выставки, благодаря которой каждый посетитель сможет очутиться в «Стране Кустодии» Нейросеть Kandinsky поможет определить, в каком из сюжетов художественных полотен мастера окажется зритель, став при этом частью живописного мира Кустодиева.