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ITglobal.com и Lincore.kz объявили о технологическом партнерстве для предоставления облачных сервисов в Казахстане

Международный облачный провайдер и системный интегратор ITglobal.com, входит в корпорацию ITG, и казахстанский облачный провайдер Lincore.kz объявили о технологическом партнерстве. Сотрудничество позволит предоставлять клиентам в Казахстане облачные сервисы на базе VMware и других решений. Об этом CNews сообщили представители ITglobal.com.

Компании сотрудничают с 2020 г. За это время они реализовали множество совместных проектов по внедрению сложных технических решений для бизнеса. В результате партнерства ITglobal.com предоставит Lincore.kz доступ к облачной инфраструктуре и экспертизу для реализации комплексных проектов в Казахстане. Линейку совместных сервисов составят услуги на базе VMware, GPU Cloud, Kubernetes, S3-хранилища и другие современные технологии.

Кроме того, Lincore.kz может предлагать своим клиентам облачную инфраструктуру на различных площадках, включая дата-центры в Казахстане, России, ОАЭ и других странах присутствия ITglobal.com. Это удобно для компаний, у которых есть проекты за пределами Казахстана, но операционные расходы производятся в тенге.

Важный итог сотрудничества заключается в скорости развертывания инфраструктуры — клиенты получают доступ к готовой облачной среде в течение одного рабочего дня, что ускоряет запуск проектов и последующую миграцию сервисов.

«Партнерство с ITglobal.com позволило нам существенно расширить технологические возможности в Казахстане. Благодаря этому сотрудничеству мы предоставляем клиентам как базовые инфраструктурные решения, так и специализированные высоконагруженные системы с повышенными требованиями к отказоустойчивости. Особенна ценна экспертная поддержка специалистов ITglobal.com, их помощь в миграции клиентов в облако Lincore.kz, а также в решении различных технических вопросов», — отметил Рубен Башоян, ведущий консультант по аренде облачной инфраструктуры ТОО «Lincore – облачные технологии».

«Партнерство с Lincore.kz — важная часть нашей стратегии по развитию на рынке Казахстана. Мы видим растущий спрос на высокотехнологичные облачные решения в регионе, и сотрудничество с сильным локальным партнером позволит эффективно удовлетворять потребности бизнеса. За пять лет совместной работы мы убедились, что синергия международной экспертизы и глубокого понимания локального рынка создает уникальное конкурентное преимущество. Клиенты получают доступ к глобальным технологиям с учетом казахстанской специфики», — сказал Евгений Свидерский, директор облачного бизнеса ITglobal.com.

Компании уже реализовали ряд совместных проектов для клиентов из различных отраслей. Среди них — создание высоконадежной VMware-инфраструктуры для производителя пищевой продукции, где особое внимание уделялось обеспечению высокого SLA и размещению в современном дата-центре. Другой пример — миграция ИТ-систем торговой компании в облако, с развертыванием нескольких десятков виртуальных машин, задействованных в обеспечении бизнес-процессов. Для производителя товаров для дома создана комплексная инфраструктура для размещения ERP-системы, почтовых сервисов и терминальных серверов. Для нескольких компаний реализованы проекты гибридного облака, при которых площадка клиента связана с облачной инфраструктурой Lincore.kz. Таким образом, часть виртуальных машин клиента работает на собственной площадке, а часть в облаке, что повышает общую отказоустойчивость системы и обеспечивает более надежное резервирование.

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