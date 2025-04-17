ВТБ: с развитием LLM рынок труда, образование и коммуникации ждет масштабная трансформация

Развитие больших языковых моделей (Large language models, LLM) приведет к масштабным трансформациям рынка труда, образования и коммуникаций, отмечается в совместном исследовании Института искусственного интеллекта МГУ и ВТБ. Презентация проекта прошла в рамках технологической конференции Data Fusion.

Исследование «Ключевые вызовы в развитии больших языковых моделей» представляет собой визионерскую аналитику о будущем развитии общества под влиянием больших языковых моделей. В фокусе внимания исследователей оказались ключевые сферы жизни общества – коммуникации, образование и рынок труда. Также были проанализированы ключевые вызовы и барьеры, сдерживающие развитие LLM. Исследование было разделено на несколько блоков: влияние LLM на человека и коммуникации, их влияние на общество, а также грядущие социальные изменения и вызовы.

На чем базируется исследование

Аналитика основана на интервью ученых, представителей ведущих научных организаций страны – МГУ, МФТИ, НИУ ВШЭ, РАН, РАНХиГС и др. В работе приняли участие две группы респондентов – ведущие эксперты в развитии искусственного интеллекта и в области социогуманитарных наук. Это позволило сравнить два разных, но дополняющих друг друга взгляда на влияние LLM на развитие общества.

Специалисты по развитию искусственного интеллекта обратили внимание на природу работы языковых моделей и связанные с ней вызовы – преодоление дефицита качественных данных для обучения моделей, появляющиеся галлюцинации моделей – когда из-за некачественных данных модель предлагает решение, заведомо не соответствующее действительности. Также респонденты обратили внимание на зависимость от поставщиков моделей и данных и призвали сфокусироваться на повышении квалификации специалистов соответствующих отраслей.

Социогуманитарные специалисты сфокусировались на социальных, этических и психологических аспектах. Например, они обратили внимание, что люди зачастую склонны очеловечивать модели. Это повлияет на общие подходы к коммуникациям в обществе, отмечают эксперты.

Рынок труда

Рынок труда ждут серьезные изменения благодаря совершенствованию работы LLM, сходятся во мнении специалисты обеих групп. «Профессии не исчезают, а трансформируются. Например, появляются новые профессии, такие как инженеры по работе с промптами, специалисты по цифровой культуре, а юристы и дизайнеры получают возможность сосредотачиваться на творческих и сложных аспектах своей работы», – отмечают социогуманитарные специалисты. При этом важно обеспечить равный всем доступ к ИИ-инструментам, чтобы избежать углубления социального неравенства, подчеркивают ученые. «В программировании LLM позволяют сосредоточиться на сложных аспектах, таких как проверка и тестирование кода, что меняет роль программистов. В медицине модели могут предоставлять экстренные рекомендации, что также требует адаптации профессий», – считают специалисты по ИИ.

Риски безработицы обе группы респодентов оценивают как маловероятные. «Вместо этого ожидается перераспределение задач и усиление значимости гибкости и саморазвития сотрудников», – отмечают специалисты по социогуманитарным наукам.

Образование

Образование также должно претерпеть изменения: большие языковые модели приведут к персонализации образовательных программ, отмечают обе группы респондентов. Социо-гуманитарные специалисты обращают внимание на повышение доступности образования в регионах: модели смогут предоставить «доступ к цифровым «двойникам» преподавателей, которые могут дать разъяснения там, где это невозможно сделать очно». В то же время, LLM могут снижать качество образования из-за массового применения ИИ учащимися для выполнения заданий, отмечают обе группы респондентов. «Поэтому необходим пересмотр методов оценки знаний и интеграция технологий в образовательный процесс с учётом этических и педагогических аспектов», – подчеркивают исследователи.

Внедрение технологий требует детальной подготовки и продуманной интеграции, чтобы избежать возможного ухудшения качества образовательного процесса, резюмировали специалисты по ИИ.

Коммуникации

Существенные изменения могут коснуться и коммуникационных паттернов в целом, привести к трансформации традиционной модели взаимодействия в социуме, отмечается в исследовании.

Массовое использование LLM вызывает «чрезмерное доверие пользователей», отмечают представители обеих групп. Необходима системная информационная работа, чтобы рост доверия к моделям не приводил к снижению уровня критического мышления и поляризации общества, считают специалисты обеих групп.

Требуется комплексный подход

Развитие больших языковых моделей предоставляет значительные возможности для прогресса в различных сферах, включая образование, науку, бизнес и повседневную жизнь, отмечается в итогах исследования. Успешная интеграция LLM в общество требует комплексного подхода, включающего обеспечение доступности качественных данных и развитие методов обработки информации, разработку отечественных решений для обеспечения технологической независимости, совершенствование образовательных практик с учётом новых технологий, повышение осведомлённости пользователей о возможностях и ограничениях LLM, развитие критического мышления и цифровой грамотности и др.

«С каждым днем большие языковые модели становятся все «умнее» и могут выполнять все более широкий спектр задач. Это, в свою очередь, преломляет все действующие паттерны взаимодействия пользователей, меняет окружающую действительность. На первый план здесь выходит участие научной школы: важно, чтобы технологии развивались системно – их стихийное развитие может привести к различным социальным и технологическим рискам. Направление искусственного интеллекта одно из основных в ВТБ. Полученная нами экспертиза ведущих представителей современной науки – социологов, юристов, философов и др., а также экспертов по развитию искусственного интеллекта, будет использована в развитии продуктов и сервисов ВТБ», – отметил Вадим Кулик, заместитель президента – председателя правления ВТБ.