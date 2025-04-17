CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Проводная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«Ростелеком» подключил к интернету древний хакасский памятник «Улуг Хуртуях тас»

«Ростелеком» подключил к интернету музей одного камня в Хакасии — «Улуг Хуртуях тас». Популярный и почитаемый исторический объект расположен в 110 километрах от города Абакана вблизи аала Анхаков. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

В переводе с хакасского «Улуг Хуртуях тас» означает «Великая каменная мать» или «Великая каменная старуха». Возраст менгира насчитывает около 4,5 тыс. лет. Его считают покровителем материнства и семьи. Ежегодно к нему приезжают сотни людей со всего мира, чтобы попросить исполнения желаний.

Оксана Горбатова, директор музея «Хуртуях тас»: «Кроме каменного изваяния, посетители музея могут увидеть хакасскую юрту с традиционными предметами быта, курганы VII–III веков до нашей эры. Мы встречаем гостей с талганом и айраном, помогаем провести специальные обряды тем, кто приехал попросить ребенка и семейного счастья. На память у нас можно приобрести сувениры».

Алексей Усатов, директор Красноярского филиала «Ростелекома»: «С технической точки зрения — это один из самых интересных наших проектов. Оптику пришлось заводить не в здание, как это можно себе представить, а в юрту, оборудованную под офис для сотрудников музея и сувенирную лавку. Теперь даже в таком аутентичном сооружении, расположенном в хакасских степях, есть качественный и надежный доступ к Сети для комфортной работы».

Благодаря развернутой телеком-инфраструктуре памятное место можно «дооснастить», например, видеонаблюдением, виртуальной автоматической телефонией и другими современными цифровыми решениями.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россияне хотят, чтобы ИИ проходил за них собеседование при устройстве на работу. Рекрутеры против

Zoom перестал работать во всем мире из-за отключения домена

Ситуационные центры: от мониторинга к интеллектуальному прогнозированию

Дмитрий Григоренко, правительство РФ: Свыше 50% финансового оборота в торговле сегодня приходится на онлайн-платформы

Андрей Костин, глава ВТБ: Финтех маркетплейсов угрозы для банковского сектора не несет

Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2025» состоится 22 апреля

Конференции

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025

Low-code и no-code 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153