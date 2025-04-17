«М.Видео-Эльдорадо» внедрил Mango Office и создал единое пространство для коммуникаций с кандидатами

Mango Office внедрил «Виртуальную АТС», «Контакт-центр», «Модуль Wallboard» и интеграцию с HR-платформой Skillaz в работу отдела подбора персонала компании «М.Видео-Эльдорадо». Продукты провайдера помогут рекрутерам и ресерчерам общаться с кандидатами в режиме «единого окна». Об этом CNews сообщили представители Mango Office.

Менеджеры компании смогут автоматизировать обзвон соискателей, управлять задачами и приоритизировать кандидатов, а руководители — отслеживать KPI и эффективность работы ресечеров.

«М.Видео-Эльдорадо» развивает онлайн-платформу и розничную сеть из более 1200 магазинов по всей стране. В штате — более 25 тыс. сотрудников.

До 2023 г. в процессе найма отсутствовала гибкость: информация не была централизована, сотрудники не были взаимозаменяемы. Кроме того, ресурс был закреплен на региональном уровне – отсутствовала возможность гибкого изменения зоны ответственности.

Еще одной проблемой была недостаточная оперативность и расфокусировка в условиях многозадачности рекрутеров. У них просто не было технической возможности быстро ответить на звонок или отклик кандидата.

Идея автоматизации возникла в результате анализа существующих сложностей в процессе подбора. Выбор был сосредоточен на решениях, которые могли бы интегрироваться с существующими системами компании.

Mango Office предложил комплексную платформу с возможностью интеграции с CRM и другими решениями. Это соответствовало требованиям «М.Видео-Эльдорадо» по автоматизации и повышению эффективности.

Сегодня в подразделении по подбору персонала работает около 70 человек. Сотрудники ежемесячно делают более 10 тыс. звонков и закрывают до 1000 вакансий.

Отдел разделен на группы рекрутеров и ресечеров. Рекрутеры фокусируются на привлечении кандидатов. Они: формируют поток за счет понимания специфики региона, знания рынка кандидатов и инструментов продвижения вакансии; занимаются точечным поиском в сложных локациях; анализируют воронку найма.

Ресечеры фокусируются на скорости и универсальности. Они: обрабатывают отклики в системе подбора; усиливают поиск соискателей в проблемных локациях; обзванивают кандидатов по статусам.

Единое пространство для коммуникаций «М.Видео-Эльдорадо» – это связка Mango Office с CRM-системой ретейлера. Общение с кандидатами управляется непосредственно из интерфейса Skillaz. Менеджерам не нужно переключаться между окнами. «Виртуальная АТС» Mango Office используется для обзвона соискателей. Интеграция с HR-платформой Skillaz помогает в управлении задачами и приоритизации кандидатов. Аналитические инструменты («Контакт-центр» и «Модуль Wallboard») позволяют отслеживать KPI и эффективность работы ресечеров.

Внедрение позволило ретейлеру выстроить единую систему коммуникаций и консолидировать данные.

Светлана Барсукова, руководитель управления по привлечению и подбору персонала компании «М.Видео-Эльдорадо»: «В условиях современного рынка труда автоматизация процессов рекрутмента становится ключевым инструментом для повышения эффективности подбора персонала. Наш опыт показывает, что внедрение новых технологий может значительно улучшить работу отдела подбора персонала. Разделение ролей и внедрение новых инструментов позволило оптимизировать работу отдела и сфокусировать сотрудников на конкретных задачах. Планы по дальнейшей автоматизации являются еще одним шагом к совершенствованию процесса рекрутмента. Однако важно помнить, что внедрение новых технологий требует тщательного планирования и адаптации под конкретные потребности компании».

По результатам внедрения топ-менеджеры «М.Видео-Эльдорадо»: увеличили количество приглашений на собеседование в 2,5 раза, а число исходящих звонков – в три раза.

В первые месяцы после внедрения число пропущенных звонков сократилось в шесть раз. На сегодняшний день пропущенные вызовы отсутствуют.