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МТС улучшила качество мобильной связи в Кызыле

МТС сообщает об установке нового телеком-оборудования в густонаселенных районах столицы Республики Тыва. В результате скорость мобильного интернета в сети LTE для жителей частного сектора и многоэтажек увеличилась в среднем на 25%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В Кызыле новое оборудование заработало в северной части Вавилинского затона, где расположены СНТ и частные дома. Аналогичные работы специалисты МТС провели в микрорайоне Южный, недалеко от спортивного комплекса «Субедей». Улучшение качества связи почувствовали жильцы многоэтажек на Ангарском бульваре, новостроек на улице Московской, частных домов на улице Степана Сарыг-Оола, Авиаторов, 70 лет Победы и так далее.

«Вавилинский затон и микрорайон Южный в Кызыле густонаселены, при этом в обоих идет активное жилищное строительство. В вечерние часы пик скорость мобильного интернета здесь могла быть недостаточно высокой. Поэтому мы расширили емкость сети LTE в этих частях города, ускорив передачу данных в среднем на четверть, – сказал директор МТС в Республике Тыва Экер Хертек.

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