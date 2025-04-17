Исследование Selectel: 42% российских компаний планируют расширять свою ИТ-инфраструктуру в 2025 году

Selectel, независимый провайдер сервисов ИТ-инфраструктуры в России, представил результаты опроса российских компаний о планах развития ИТ-инфраструктуры на 2025 г. Исследование охватило размеры инвестиций, планы масштабирования и развития ИТ-инфраструктуры, а также востребованность отдельных ИТ-технологий. В опросе приняли участие 268 специалистов, которые отвечают за развитие и обслуживание ИТ-инфраструктуры в своей компании или у компаний-заказчиков. Об этом CNews сообщили представители Selectel.

Изменение объема инвестиций в ИТ-инфраструктуру

За последний год 41% российских компаний увеличили инвестиции в ИТ-инфраструктуру в пределах 50%. Еще в 16% организаций рост составил от 50% до 100%, а 9% респондентов заявили о двукратном или более увеличении вложений. Вместе с тем 16% компаний не фиксировали изменений и только 5% собираются сокращать инвестиции в ИТ-инфраструктуру.

«Рост размера инвестиций в ИТ-инфраструктуру — естественный ответ на расширение бизнеса, — отметил Константин Ансимов, директор по продуктам Selectel. — Чем больше данных и пользователей, тем выше требования к отказоустойчивости и масштабируемости сервисов, во что компании и вкладывают средства. Задача облачного провайдера, в свою очередь, — предоставлять гибкие решения, позволяющие компаниям расти быстро и без ограничений».

Дмитрий Аникин, руководитель отдела технической поддержки страховой компании Астро-Волга: «За последний год инвестиции в серверную инфраструктуру в нашем ЦОДе корректировались в зависимости от реальных потребностей бизнеса. Мы регулярно проводим аудит и оптимизацию ресурсов, чтобы обеспечить максимальную эффективность и отказоустойчивость. Основные изменения были связаны с балансировкой нагрузки: в одних сегментах инфраструктуры мы консолидировали мощности и сокращали избыточные ресурсы, а в других — расширялись, адаптируясь под возросшие нагрузки. Например, масштабирование было необходимо для поддержания новых бизнес-направлений и увеличения объемов обрабатываемых данных. В то же время оптимизация позволила нам снизить издержки за счет отказа от неэффективных мощностей. При этом мы не наблюдаем четкого тренда на увеличение или сокращение общих затрат: решения принимаются гибко, в зависимости от бизнес-задач и потребностей технических руководителей».

Дмитрий Меремьянин, технический директор онлайн-школы «Фоксфорд»: «Увеличение инвестиций в развитие нашей ИТ-инфраструктуры стало прямым следствием роста бизнеса и количества пользователей. По итогам 2024 года мы занимаем первое место в сегменте детского онлайн-образования. Ключевыми причинами стали необходимость наращивания вычислительных мощностей, обеспечение отказоустойчивости и надежности систем, а также повышение требований к информационной безопасности. Все это потребовало не просто технической модернизации, но и пересмотра архитектурных подходов, а также усиления команд, отвечающих за инфраструктуру и безопасность».

Планы по масштабированию ИТ-инфраструктуры

Говоря о планах развития ИТ-инфраструктуры в 2025 г., половина респондентов (50%) руководствуются краткосрочной перспективой и предпочитают ориентироваться по ситуации. При этом 42% компаний уверенно заявляют о планах по расширению вычислительных мощностей. Только 3% организаций планируют сокращение ИТ-инфраструктуры.

Актуальные задачи в развитии ИТ-инфраструктуры

В 2025 г. российские компании планируют развивать ИТ-инфраструктуру, ориентируясь на повышение ее эффективности. Наиболее востребованная задача для респондентов — повышение отказоустойчивости и надежности ИТ-систем, это отметили 65% опрошенных.

Также важное место в стратегии бизнеса занимает повышение уровня информационной безопасности — этот фактор указали 49% компаний. Далее следуют развитие информационных систем на базе open-source (41%), обновление оборудования на более производительное (38%) и интеграция новых технологий в бизнес-процессы (38%). Кроме того, актуальными направлениями остаются соблюдение требований регуляторов (17%), импортозамещение программных средств (16%) и аппаратных средств (8%), а также наем специалистов (12%).

Денис Полянский, директор по клиентской безопасности Selectel: «Закономерно, что бизнес все чаще ставит в приоритет надежность и безопасность ИТ-инфраструктуры. Даже кратковременный простой может привести к финансовым потерям, а инциденты с данными — к снижению доверия со стороны клиентов. Делегирование инфраструктурных задач позволяет нивелировать эти риски за счет экспертизы провайдера в построении отказоустойчивых архитектур и использования широкой линейки инструментов для защиты информации».

Дмитрий Аникин, руководитель отдела технической поддержки страховой компании Астро-Волга: «Для нас наиболее актуальны задачи в развитии ИТ-инфраструктуры, которые связаны ее частичным ее перестроением, обеспечением безопасности и надежности. Во-первых, это разделение контуров. Мы арендуем только физические серверы и самостоятельно настраиваем облако, поэтому нам критически важно четко разделять инфраструктуру на внешнюю (веб-сервисы и Kubernetes) и внутреннюю (backend-системы, такие как «1С» и терминальные фермы). Это необходимо как для повышения безопасности, так и для более удобного управления ресурсами. Во-вторых, это соответствие требованиям регуляторов. В ближайшее время, вероятно, потребуется частичная аттестация облачной инфраструктуры для соответствия нашей корпоративной информационной системы требованиям ФСТЭК и ФСБ. Это потребует дополнительной работы специалистов по корпоративной ИБ, в том числе по внедрению необходимых средств защиты данных и корректировке архитектуры согласно требованиям регуляторов».

Дмитрий Меремьянин, технический директор онлайн-школы «Фоксфорд»: «Для нас ключевыми задачами в развитии ИТ-инфраструктуры остаются масштабирование систем под растущую нагрузку, обеспечение непрерывности сервисов и повышение уровня информационной безопасности. Мы работаем в сегменте EdTech и особенно остро чувствуем ответственность за стабильность и безопасность платформ, поскольку нашими конечными пользователями являются дети. Поэтому нам важно обеспечить техническую устойчивость и соблюдение высоких стандартов защиты данных».

Актуальные технологии и инструменты

Наиболее востребованной технологией является контейнеризация, которую планируют внедрять и развивать 41% компаний. Следом идет микросервисная архитектура, о ее актуальности заявили 37% респондентов. Внедрение DevOps-практик является приоритетом для 34% опрошенных организаций. Интерес к инструментам бизнес-аналитики и анализу больших данных отметили 22% респондентов. Замыкает список машинное обучение, которое намерены развивать 20% компаний.

Дмитрий Исаев, менеджер продукта Managed Kubernetes в Selectel: «С каждым годом все больше компаний внедряют контейнеризацию, микросервисную архитектуру и DevOps-подходы в процессы развития приложений. Это позволяет им быстрее выпускать обновления, гибко масштабировать сервисы и снижать издержки на сопровождение. Инфраструктура становится более стабильной и управляемой, а команды — менее зависимыми друг от друга в рабочих процессах. В итоге бизнес получает устойчивую техническую базу для быстрого роста и адаптации к изменениям».

Дмитрий Аникин, руководитель отдела технической поддержки страховой компании Астро-Волга: «В компании есть потребность в использовании ИИ для распознавания текстов. Специально для этой задачи мы расширили инфраструктуру отдельным сервером с производительным GPU от Selectel на борту. Опыт наших разработчиков в сочетании с железом партнеров обеспечивает автоматизацию процесса, стабильность и высокую скорость обработки. Для нас, как для заказчиков, также существуют другие плюсы — мы стали работать не только быстрее, но и получили больше возможностей для роста и развития. С учетом компетенций наших разработчиков и опыта сотрудничества с Selectel, мы можем, со временем, превратить один сервер с ИИ в кластер серверов с GPU».

Дмитрий Меремьянин, технический директор онлайн-школы «Фоксфорд»: «Мы активно внедряем DevOps-подходы, что позволяет нам выстраивать гибкие процессы управления инфраструктурой, автоматизировать выкатку и масштабирование, а также минимизировать время восстановления при сбоях. Это дает нам высокую скорость реакции на изменения и повышает устойчивость сервисов. Также мы делаем акцент на использовании ИИ-инструментов внутри компании и в пользовательских продуктах. Один из практических кейсов — внедрение нейросетевой модерации чатов на онлайн-занятиях. Система автоматически отслеживает и блокирует "токсичные" сообщения, защищая детей от нежелательного контента. В дальнейшем мы планируем развивать направление ИИ и расширять область его применения».

Профиль респондентов

В исследовании приняло участие 268 человек, которые отвечают за развитие и обслуживание ИТ-инфраструктуры в своей компании или компании-заказчике. 63% респондентов представляют микропредприятия и малый бизнес (от 1 до 99 сотрудников). К среднему (до 1 тысячи сотрудников) и крупному бизнесу (от 1 тысячи сотрудников) относятся 29% и 9% соответственно.