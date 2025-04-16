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«ТрансТелеКом»: на 37% вырос объем скачанного на вокзалах интернет-трафика в I квартале 2025 года

В 2025 г. сохраняется тенденция уверенного роста объема потребления интернет-трафика на железнодорожных вокзалах и станциях. По сравнению с аналогичным периодом 2024 г. рост составил 37%. Оператором сервиса беспроводного доступа в интернет выступает АО «Компания ТрансТелеКом». Об этом CNews сообщили представители «ТрансТелеКом».

Рост показателей свидетельствует как о постоянном расширении зоны покрытия Wi-Fi благодаря подключению новых точек доступа, так и об общей востребованности услуги.

Всего пользователями в I квартале 2025 г. было скачано почти 963 ТБ информации. Лидерами стали МЦД Восточный (15,49 ТБ) и Павелецкий вокзал в Москве (14,6 ТБ), вокзалы Адлера (13,45 ТБ) и Краснодара (12,42 ТБ). Замыкает пятерку Ярославский вокзал Москвы (11,77 ТБ).

Сервисом беспроводного доступа воспользовались в I квартале 2025 г. более 1,9 млн раз. Помимо досуга в период ожидания поезда пассажиры вокзалов и станций используют интернет для вызова такси, просмотра карт и постройки маршрута, уточнения расписаний транспорта и пр.

Работу сеть публичного беспроводного доступа в интернет на железнодорожных вокзалах и станциях обеспечивает «ТрансТелеКом». После однократной процедуры сквозной авторизации повторение не требуется ни в одной из локаций, где оказывается услуга.

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