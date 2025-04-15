Palit представляет видеокарты серий Nvidia® GeForce RTX™ 5060 Ti и RTX™ 5060: Infinity 3 и Dual

Компания Palit Microsystems Ltd. представляет свои новейшие серии видеокарт GeForce RTX™ 5060 Ti и RTX™ 5060. Графические процессоры серии GeForce RTX™ 50 на базе архитектуры Nvidia Blackwell открывают геймерам и создателям контента революционные возможности. Оснащенные мощными возможностями искусственного интеллекта, видеокарты серии RTX 50 открывают новые впечатления и новый уровень качества графики. Повышайте производительность в несколько раз с помощью Nvidia DLSS 4, создавайте изображения с беспрецедентной скоростью и раскройте творческий потенциал с помощью Nvidia Studio. Об этом CNews сообщили представители Palit Microsystems.

В дополнение получите доступ к микросервисам Nvidia NIM — новейшим моделям искусственного интеллекта, которые позволяют энтузиастам и разработчикам создавать ИИ помощников, агентов и рабочие процессы с максимальной производительностью в системах с поддержкой NIM.

Доступная с графическими процессорами Nvidia® GeForce RTX™ 5060 Ti с 16 ГБ или 8 ГБ и графическими процессорами RTX™ 5060, серия Palit Infinity 3 разработана для ПК компактного форм-фактора SFF (Small Form Factor), что переосмысливает понятие компактных производительных видеокарт. Имея размеры всего 292 x 117 x 42 мм, Infinity 3 на 45% меньше стандартных моделей RTX 50 с тремя вентиляторами. С тонким двухслотовым дизайном она еще компактнее большинства совместимых с SFF видеокарт, что делает ее лучшим выбором для компактных высокопроизводительных конфигураций ПК.

Palit представляет видеокарты серий Nvidia® GeForce RTX™ 5060 Ti и RTX™ 5060: Infinity 3 и Dual

Для кого эта серия?

Конструкция с поддержкой SFF конфигураций: специально разработана для компактных ПК без ущерба для производительности

Идеально подходит для пользователей, заботящихся о рабочем пространстве: отличное решение для тех, у кого компактные столы, небольшие корпуса или компактные конфигурации.

Эффективное охлаждение: конструкция системы охлаждения с тремя вентиляторами обеспечивает эффективное охлаждение при компактных размерах видеокарты.

Высочайшая производительность: отлично подходит для игр, творческих задач и приложений искусственного интеллекта

Palit GeForce RTX™ 5060 Ti 16GB Infinity 3 OC | Palit GeForce RTX™ 5060 Ti 16GB Infinity 3

Palit GeForce RTX™ 5060 Ti 8GB Infinity 3 OC | Palit GeForce RTX™ 5060 Ti 8GB Infinity 3

Palit GeForce RTX™ 5060 Infinity 3 OC | Palit GeForce RTX™ 5060 Infinity 3

Классическая система охлаждения с двумя вентиляторами: серия Dual

Доступная с графическими процессорами GeForce RTX™ 5060 Ti (8 ГБ) и RTX™ 5060, серия Palit Dual предназначена для тех, кто ищет классическую эффективность охлаждения в элегантном современном корпусе. Серия предлагает высокую производительность с компактным двухслотовым дизайном, который подходит для сборок ПК в компактном форм-факторе.

Ключевые особенности: большие вентиляторы диаметром 95 мм: повышают воздушный поток для более эффективного охлаждения; элегантная черная отделка и задняя пластина: превосходный внешний вид и отличное качество сборки; немного RGB-акцентов: добавляет мягкую подсветку для изысканного внешнего вида; поддержка концепции "Автор": пользователи могут загружать 3D-файлы с веб-сайта Palit и персонализировать кожух видеокарты с помощью 3D-печати, сохраняя при этом гарантию.

Palit GeForce RTX™ 5060 Ti 8GB Dual OC | Palit GeForce RTX™ 5060 Ti 8GB Dual

Palit GeForce RTX™ 5060 Dual OC | Palit GeForce RTX™ 5060 Dual

С новейшими видеокартами серий GeForce RTX™ 5060 Ti и RTX™ 5060 от Palit геймеры, создатели контента и энтузиасты искусственного интеллекта смогут ощутить производительность следующего поколения как в компактных, так и в стандартных ПК.