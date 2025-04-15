«Микро»н и АО «ГЛОНАСС» подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве

15 апреля «Микрон», российский производитель микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент», ELMT), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», и АО «ГЛОНАСС», компания-оператор госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС», поставщик навигационно-информационных и телекоммуникационных решений, подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве в целях повышения эффективности внедрения отечественной ЭКБ в различных отраслях экономики. Об этом CNews сообщили представители «Микрона».

Предметом соглашения является развитие научно-технического, производственного и кадрового потенциала российской микроэлектронной отрасли, реализация совместных проектов, программ и мероприятий по таким направлениям как машиностроение, сельское хозяйство, строительство, космос, медицина, транспорт, энергетика, металлургия, искусственный интеллект и комплексная безопасность, а также продвижение на рынки решений сложных технических систем и отраслевых экосистем в этих сферах.

Соглашение подписано советником генерального директора АО «ГЛОНАСС» Игорем Чурсиным и заместителем генерального директора по развитию бизнеса АО «Микрон» Денисом Вараксиным.

«Одной из своих первостепенных задач мы видим в продвижении продуктов и решений, основанных на российских технологиях. В числе первых совместных проектов мы планируем тестирование SIM-карты «Микрона» для применения в продуктах АО «ГЛОНАСС». Уверен, что сотрудничество с «Микроном» ускорит внедрение отечественных импортонезависимых решений на основе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС». Сотрудничество лидера российской микроэлектроники и лидера телематических услуг в России создадут потенциал долгосрочного развития приоритетных национальных технологий», — сказал Игорь Чурсин, советник генерального директора АО «ГЛОНАСС».

SIM-карта «Микрона» — полностью российское решение для аутентификации пользователя в сети, в которой используется отечественная микросхема первого уровня MIK51SM144D производства «Микрона», разработанная совместно с НИИ Молекулярной электроники при поддержке Минпромторга России.

«Тестирование SIM-карты Микрона в системах АО «ГЛОНАСС» позволит проверить функциональные характеристики изделия в реальных условиях и повысит эффективность последующего внедрения в ИТ и телекоммуникационных системах. Первая полностью отечественная SIM-карта – важный шаг к обеспечению технологической независимости российской радиоэлектронной отрасли, позволяет обеспечить безопасность персональных данных пользователей и критической инфраструктуры», — сказал Денис Вараксин, заместитель генерального директора АО «Микрон».

Технические характеристики SIM-карты «Микрона»: поддерживаемые стандарты мобильной связи 2G, 3G, 4G; удаленное обновление профиля SIM карты OTA (over-the-air); аутентификация в сети: поддержка международных алгоритмов Milenage, а также отечественных алгоритмов S3G; протоколы защиты ІР-трафика российскими криптографическими алгоритмами - IPSec, TLS 1.2; другие протоколы защиты трафика (в стандартах NB-IoT, LoRa и др.) – CRISP (ГОСТ Р 71252–2024); поддержка современных криптографических алгоритмов ГОСТ Р34.10-12, ГОСТ Р34.11-12, ГОСТ Р34.12-15/18, ГОСТ Р34.13-15/18; поддержка мобильной усиленной квалифицированной электронной подписи; форм-факторы - 2FF, 3FF, 4FF, MFF2 (DFN8).

В настоящее время SIM-карта «Микрон»а тестируется также в сетях мобильной связи. Использование отечественных идентификационных модулей абонента является важным условием безопасности персональных данных пользователей и критической инфраструктуры и одним из факторов обеспечения технологического суверенитета.