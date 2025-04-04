RuStore внедрил новый инструмент от F6 для борьбы с цифровыми угрозами

RuStore усилил защиту пользователей от цифровых угроз — теперь магазин приложений использует систему Digital Risk Protection от компании F6. Решение на базе ИИ позволяет в автоматическом режиме находить и блокировать фейковые сайты и поддельные приложения, которые маскируются под легальный софт, но могут содержать вредоносное ПО. Об этом CNews сообщили представители F6.

«За последний год существенно увеличилось количество фишинговых и фейковых ресурсов с опасными приложениями. Помимо традиционных опасностей, таких как кража средств и продажа личных данных, через мошеннические приложения телефон может быть подключен к сети ботов для DDoS-атак на других пользователей, — отметил директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев. — При этом наша команда фиксирует снижение количества попыток загрузить поддельные приложения в RuStore. За год количество заблокированных заявок с вредоносными приложениями сократилось в пять раз и составило менее 0,1% от всех».

Киберугрозы становятся все более изощренными: помимо кражи персональных данных и средств со счета, злоумышленники могут использовать зараженные устройства для DDoS-атак.

Технологии Digital Risk Protection позволяют автоматически проверять миллионы ресурсов на предмет незаконного использования бренда или объектов интеллектуальной собственности, а также выявить мошеннические ресурсы до того, как они нанесут ущерб бренду или его клиентам.

«Мировая практика показывает, что внедрение Digital Risk Protection свидетельствует о высокой степени зрелости компании, которая заботится о безопасности своего бренда и своих пользователей. Инвестиции в информационную безопасность возвращаются в виде предотвращения и нейтрализации мошеннических схем. Согласно нашей статистике, ежедневно команда DRP блокирует более 170 фишинговых ресурсов, при этом до 90% нарушений во всех отраслях решаются в досудебном порядке», — сказал руководитель департамента Digital Risk Protection компании F6 Станислав Гончаров.

Избежать мошенничества с приложениями также поможет базовая цифровая гигиена пользователей: эксперты рекомендуют не скачивать приложения или магазины приложений из сторонних источников и не переходить по сомнительным ссылкам.