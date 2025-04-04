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«МегаФон» модернизировал сеть в крупнейшем торговом комплексе Шуи

Несколько десятков тысяч посетителей торгово-развлекательного центра «Главмаг». теперь смогут пользоваться скоростным мобильным интернетом и совершать звонки по современной технологии VoLTE в любых помещениях и на обширной парковке. Это стало возможным благодаря установке инженерами компании «МегаФон» современного телеком‑оборудования. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Чтобы покупатели оставались в сети даже в примерочных, «МегаФон» в преддверии туристического сезона обеспечил LTE‑покрытие на территории всего ТРК. На площади в несколько тысяч квадратных метров удалось достигнуть высокого качества соединения благодаря модернизации телеком-объектов, расположенных рядом. В результате проведенных работ сеть 4G в диапазоне 1800 МГц стала доступна на всех этажах и самых отдаленных уголках здания — в кафе, продуктовом гипермаркете, на стоянке и других.

«Архитектурные особенности современных зданий, будь то торговые центры с зеркальными поверхностями или многоэтажные комплексы с плотной планировкой, создают серьезные препятствия для распространения мобильного сигнала. Мы постоянно совершенствуем технические решения, устанавливая дополнительное оборудование на базовых станциях, чтобы обеспечить стабильную связь в любых условиях», — сказал Евгений Кочетов, директор «МегаФона» в Ивановской области.

После модернизации оборудования гости комплекса могут созвониться и посоветоваться с друзьями и близкими, почитать отзывы перед покупкой или выложить фото и видео в соцсети. Жители Шуи уже активно этим пользуются. За один день посетители «Главмага» скачивают из сети такой же объем информации, что и жители небольшого поселка, например, Колобово.

Чаще со смартфоном по галереям торгового комплекса города Шуи прогуливаются женщины в возрасте 36 – 45 лет. Помимо ивановцев последний месяц центр посещали гости из Москвы, Нижнего Новгорода и Владимира.

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