Компании «Форсайт» и Arhitex объявили о стратегическом партнерстве

Компании «Arhitex» и «Форсайт» объявляют о стратегическом технологическом партнерстве для продвижения на рынке комплексных решений по автоматизации процессов интегрированного бизнес-планирования с учетом специфики решения оптимизационных задач и определения наилучшей комбинации факторов для принятия решений в области управления цепями поставок, планирования и прогнозирования продаж, управления производством и активами для различных отраслей экономики. Об этом CNews сообщили представители «Форсайт».

Совместное интегрированное решение позволяет автоматизировать скоординированный, сквозной и связанный процесс формирования и реализации согласованных планов и бюджетов для моделирования, оценки и оптимизации материальных, финансовых и информационных потоков на всем протяжении от поставщика к конечному потребителю, а также поддержки принятия решений для всех функций бизнеса. При этом дополнительными преимуществами являются возможности решения широкого спектра оптимизационных задач: оптимизация и балансировка спроса; прогнозирование результатов финансово-экономической деятельности; минимизация издержек и повышение рентабельности; прогнозирование ликвидности и оптимизация ДДС; оптимизация логистических цепей и операций, включая моделирование поставок, отгрузки в условиях ограничений (на материальные ресурсы в виде сырья / материалов / компонентов, на мощности производства оборудования и производственных линий); оптимизация производственной программы и оценка «узких мест» производства; оптимизация календарных планов производства; формирование оптимального уровня запасов сырья и материалов; оптимизация плана работ по замене и ремонту оборудования; оптимизация инвестиционной программы; оптимизация использования ресурсов компании, оборудования, транспорта.

Решение по интегрированному бизнес-планированию является платформенным решением и строится с учетом бизнес-модели компании, уровней планирования, уровней концентрации, специализации и объема выпускаемой продукции. Функциональность решения настраивается без программирования с помощью набора стандартных механизмов и инструментов, адаптируемых под нужды конкретного заказчика, таких как: управление моделями, управление бизнес-процессами, гибкие формы ввода и отчетности, управление регламентом, расширенные средства анализа данных, анализ временных рядов, модуль прогнозирования, модуль расчетов, подключение внешних оптимизаторов и сервисов и т.п.

Данил Белкин, владелец продукта ArhiPlex, компания Arhitex: «В результате нашего стратегического партнерства с компанией «Форсайт» мы выводим автоматизацию интегрированного бизнес-планирования на качественно новый уровень. Объединение самого производительного солвера ArhiPlex с платформой «Форсайт. Аналитическая платформа» поможет нашим клиентам смоделировать, оценить, автоматизировать и оптимизировать ключевые бизнес-процессы. Гибкость, автоматизация и прозрачность – преимущества нашего совместного продукта, основанного на передовых технологиях. Наша задача – помочь компаниям принимать взвешенные решения, основанные на глубоком анализе данных».

Артур Хамидуллин, директор департамента продвижения отраслевой экспертизы компании «Форсайт»: «Заказчики из Enterprise-сегмента заинтересованы в автоматизации процессов интегрированного бизнес планирования на базе отечественного стека ПО. Одним из наиболее востребованных вариантов является связка решений «Форсайт. Аналитическая платформа» и ArhiPlex компании Arhitex. Мы рады, что наше сотрудничество с компанией Arhitex активно развивается, идет работа по повышению удобства пользователей при совместном использовании наших программных продуктов».

Сергей Яковлев, индустриальный архитектор, компания Форсайт»: «В рамках технологического партнерства спроектирован и реализован прототип решения для оптимизации материальных потоков и объемов выпуска продукции с учетом заданных ограничений. В рамках модели настроен необходимый объем НСИ, многомерных структур хранения, форм ввода исходных данных и отчетов для визуализации результатов вычислений. Решение полностью функционирует на импорт замещенном программном стэке, предлагая пользователю удобный и понятный интерфейс работы с данными и вызова солвера ArhiPlex, который выполняет оптимизационный расчет с молниеносной скоростью».