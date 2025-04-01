Студенты Глобального университета Рыбакова и МФТИ создали сервис для бьюти-сферы – маркетплейс барберов

Студенты магистратуры Глобального университета Рыбакова и МФТИ Георгий Бочкарев и Константин Солоп открыли первый маркетплейс барберов – «Октобарбер». Платформа объединяет мастеров, клиентов и салоны, предлагая решения для каждой из сторон. Об этом CNews сообщили представители Глобального университета Рыбакова.

Барбершопы и мастера парикмахерского дела сталкиваются с проблемами отсутствия стабильного потока клиентов, роста стоимости привлечения клиентов, сложностей в управлении расписанием и учете финансов. Клиенты, в свою очередь, часто не могут найти подходящего мастера, который бы соответствовал их запросам по стилю, цене и локации. Авторы проекта разработали удобный сервис для поиска, бронирования и управления записями.

В качестве основной идеи студенты заложили несколько технологических инноваций - это подход маркетплейса, принципы сетевого маркетинга и наличие партнерской программы, а также использование искусственного интеллекта. «Октобарбер» – это единое пространство, где клиенты могут выбрать мастера по рейтингу, цене, геолокации и даже стилю общения. В свою очередь, мастера получают поток клиентов без необходимости вести отдельный профиль в соцсетях, а салоны – эффективный инструмент управления кадрами. «Октобарбер» применяет партнерскую систему, благодаря которой мастера могут привлекать коллег и получать 50% от комиссии платформы от их заказов. Это создает рост базы барберов и формирует сообщество профессионалов.

Сервис использует алгоритмы искусственного интеллекта для анализа данных, улучшения пользовательского опыта и формирует динамическое резюме мастеров. Например, алгоритмы помогают клиентам находить мастеров, которые лучше всего соответствуют их предпочтениям, а мастерам — оптимизировать свое расписание и повышать уровень сервиса. HR-модуль помогает крупным сетям барбершопов находить квалифицированных специалистов, снижая затраты на рекрутинг, а также уменьшая убытки, связанные с текучестью кадров.

«HR-модуль, благодаря капитализации отзывов, создает динамическое резюме для каждого мастера. Крупные сети получают доступ к этим данным, что решает проблему поиска кадров быстро и надежно», – сказал Константин Солоп, студент магистратуры «Реализация технологических бизнес-проектов» Глобального университета Рыбакова и МФТИ.

Уже в первые месяцы существования сервис показал рост — ежемесячно количество пользователей на сайте «Октобарбер» увеличивается на 60%, что привлекает не только новых клиентов, но и инвесторов. С момента запуска платформы на ней зарегистрировано 20 салонов, 271 клиент, 79 барберов.

«Основной ценностью нашего сервиса является клиентоцентричность. Это значит, что для всей целевой аудитории мы решаем их главную задачу: мужчинам даем быстрый поиск мастера по их вкусу, мастерам – постоянный поток клиентов, барбершопам – ценные кадры», – отметил Георгий Бочкарев, основатель «Октобарбер», студент магистратуры «Реализация технологических бизнес-проектов» Глобального университета Рыбакова и МФТИ.

В ближайших планах команды – расширение функционала, следующий этап интеграция алгоритмов ИИ для персонализированных рекомендаций и расширение географии присутствия, а после и запуск мобильного приложения.