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«Нацпроектстрой» завершил размещение цифровых финансовых активов на платформе Сбербанка

«Нацпроектстрой», российский холдинг в сфере инфраструктурного строительства, завершил размещение дебютного выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) – «НПС Купон» на платформе «Цифровые активы» Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители ГК «Нацпроектстрой».

Два выпуска «НПС Купон» объемом 1 млрд руб. каждый были предложены к приобретению 24 марта 2025 г. Размещение завершилось 31 марта 2025 г. Все ЦФА «Нацпроектстроя» были раскуплены, что свидетельствует об интересе участников рынка к компании и ее цифровым активам.

Покупателями «НПС Купон» кроме сторонних инвесторов стали сотни сотрудников ГК «Нацпроектстрой», размещение стало одним из самых крупных по количеству заинтересованных участников.

Номинальная стоимость одного ЦФА – 1 тыс. руб. Для квалифицированных инвесторов доходность составит +2,025% к ключевой ставке ЦБ РФ при сроке обращения 24 месяца. Для неквалифицированных инвесторов доходность зафиксирована на уровне 24,25% годовых, а срок обращения ограничен 12 месяцами.

ЦФА — финансовый инструмент в цифровом формате. Выпуск, учет и обращение таких инструментов осуществляются в информационной системе на основе распределенного реестра (технология блокчейн), который гарантирует неизменность данных. Декларация о рисках, возникающих в сделках с ЦФА, размещена на сайте Сбербанка. ЦФА являются высокорискованным продуктом, их приобретение может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. С 17 марта 2022 г. Сбербанк включен Банком России в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.

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