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В МИФИ создана концепция электромобиля для туризма

Студенты МИФИ — дизайн-бюро Ever Evo — представили свой новый проект электромобиля «Атом» для туристического каршеринга. Об этом CNews сообщили представители МИФИ.

Авторы проекта — команда молодых промышленных дизайнеров из НИЯУ МИФИ. В 2024 г. их бюро Ever Evo стало победителем Университетского технологического акселератора МИФИ.

Электромобиль «Атом» разрабатывается с 2021 г. московской компанией «КАМА» при поддержке Фонда развития промышленности. Запуск серийного производства «Атомов» планируется в 2025 г.

Новый электромобиль на платформе «Атом» удобен для небольших путешествий. В частности, в нем предусмотрена встроенная кухня с индукционной плитой, компактный холодильник, раскладной стол и стулья, а также раковина для мытья посуды с баками для воды. Но главный плюс туристической концепции «Атома» — два оборудованных спальных места.

Отличительная особенность внешнего облика автомобиля — прозрачный купол на задней крышке багажника. Он нужен для увеличения внутреннего пространства и комфортного расположения людей во время ночевки. Команда Ever Evo также разработала оригинальное цветовое решение. Концепт электромобиля будет представлен в Музее Транспорта Москвы в рамках выставочного проекта на территории исторического павильона «Транспорт СССР» на ВДНХ.

Леонид Мокеев, глава дизайн-бюро Ever Evo: «Мы следили за брендом «Атом», начиная с первых публичных релизов. И решили разработать спецверсию этого автомобиля, которую можно будет арендовать через каршеринг, чтобы отправиться в небольшое путешествие на природу. Мы верим, что при бурном развитии шеринг-сервисов в России это будет возможно уже в ближайшем будущем».

Александр Павлович, директор по дизайну и пользовательскому опыту бренда «Атом»: «Несмотря на то, что в данный момент мы максимально сфокусированы на запуске текущей версии «Атома», мы с большим любопытством смотрим в будущее. «Атом» — технологичный массовый электромобиль для города с широкими цифровыми возможностями, что постоянно стимулирует осмысление новых версий его применения. Проект с Ever Evo предлагает творческую интерпретацию того, как можно адаптировать «Атом» для активного и комфортного досуга на природе. На мой взгляд, направление верное и перспективное».

Каршеринг становится все более востребованным решением для коротких путешествий и осмотра близлежащих регионов. По данным Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, с начала 2024 г. водители совершили 35 млн поездок на автомобилях аренды. Это на 2 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Москве сейчас доступны для бронирования более 38 тыс. машин каршеринга, каждую из которых арендуют пять-шесть раз в сутки. В том числе и для поездок в Подмосковье.

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