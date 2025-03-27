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Компания HOSTVM и «Первый Бит» объявляют о заключении технологического партнерства

HOSTVM, специализирующаяся на облачных технологиях, и ИТ-интегратор «Первый Бит» будут совместно разрабатывать интегрированные решения, удовлетворяющие потребности самых требовательных клиентов. В рамках сотрудничества компании подписали сертификат совместимости, подтверждающий корректную работу решения для двухфакторной аутентификации «Бит.Аутентификатор» с платформой виртуализации HOSTVM. Это дает клиентам HOSTVM возможность использования «Бит.Аутентификатор» для повышения уровня безопасности их инфраструктур. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

Одновременно клиенты «Первого Бита», использующие решения HOSTVM, могут интегрировать «Бит.Аутентификатор» в свои системы.

Международный разработчик и интегратор ИТ-решений «Первый Бит», HOSTVM и центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft будут играть важную роль в этом партнерстве, обеспечивая качественную и своевременную поставку продуктов и услуг.

Axoft является сертифицированным партнером разработчика HOSTVM по пилотированию и внедрению всего перечня решений вендора как в России, так и в странах ближнего зарубежья. Техническая команда дистрибьютора поможет интеграторам и их заказчикам с развертыванием стенда опытно-промышленной эксплуатации для дальнейшей оценки работы продукта и его совместимости с другими классами решений. Специалисты также окажут содействие на всех этапах: от консультаций и тестирования до внедрения в инфраструктуру заказчика, в том числе распределенную, с постпроектным техническим сопровождением.

«Мы рады объявить о нашем партнерстве с компанией Первый бит и уверены, что совместные усилия помогут нам укрепить нашу позицию на рынке и предложить клиентам лучшие решения», – отметила Наталья Щелканова, менеджер по работе с партнерами HOSTVM.

«Партнерство с компанией HOSTVM открывает перед нами новые возможности для развития и роста. Мы убеждены, что совместные проекты будут успешными и принесут пользу нашим клиентам», – сказал Максим Горин, руководитель департамента информационных технологий центрального офиса компании «Первый Бит».

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