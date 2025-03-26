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«СберКорус» внедрил ИИ в сервис электронного документооборота «Сфера Документы»

В сервисе для юридически значимого электронного документооборота «Сфера Документы» пользователям стал доступен основанный на технологиях искусственного интеллекта чат-бот «Сфера», отвечающий на запросы пользователей. Об этом CNews сообщили представители «СберКорус».

Ранее обработка пользовательских запросов занимала в среднем 10 минут у одного оператора поддержки. Теперь время автоматического ответа от чат-бота «Сфера» занимает 1-2 секунды.

В чат-боте реализовано 50 сценариев, основанных на самых частых обращениях клиентов, связанных с электронным документооборотом. Также бот предлагает пользователям решение по 20 распространенным ошибкам. Если вопрос выходит за рамки заложенных сценариев, бот автоматически подключает оператора поддержки клиентов. При этом вся история переписки сохраняется, что позволяет специалисту поддержки быстро включиться в решение проблемы.

Все пользователи сервиса «Сфера Документы» могут оценить функционал чат-бота, что позволит компании измерить индекс удовлетворенности клиентов и улучшить работу сервиса.

До конца 2025 г. планируется увеличить число пользовательских сценариев вдвое, а также подключить к чат-боту второй основной продукт компании ‒ «Сфера Торговля», сервис электронного обмена данными между торговыми сетями и поставщиками.

«Внедрение ИИ в чат поддержки клиентов сервиса «Сфера Документы» направлено на улучшение качества клиентского сервиса «СберКорус». ИИ обеспечивает оперативную и точную обработку запросов, благодаря чему наш чат-бот быстро и точно отвечает на все вопросы и запросы клиентов круглосуточно. Для нас как помощника в ведении бизнеса важно сохранять комфортные условия работы, поэтому мы постоянно улучшаем наши цифровые решения, чтобы они помогали в автоматизации процессов наших клиентов», ― отметил генеральный директор «СберКорус» Виталий Тарасов.

В будущем компания планирует перевести чат-бот на платформу SaluteBot с использованием RAG-механик (технологий, позволяющих языковой модели отвечать на вопросы, используя информацию из внутренней базы знаний или документов компании без дополнительного обучения). Это позволит чат-боту самостоятельно отвечать на более сложные вопросы без участия операторов.

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