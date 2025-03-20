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Количество кластеров под управлением Deckhouse Kubernetes Platform превысило 1000

Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) от компании «Флант» достигла значимого показателя – к началу 2025 г. количество кластеров под управлением платформы превысило 1000, охватывая отрасли: ретейл, промышленность, банкинг, финтех, сырьевые компании, госструктуры, ИТ, медицину, образование, логистику и СМИ. Об этом CNews сообщили представители компании «Флант».

Платформа поддерживает различные сценарии использования, включая edge-инсталляции, платформы разработки, Kubernetes-as-a-Service (KaaS) и работу в аттестованных системах КИИ.

С 2020 г. количество кластеров под управлением Deckhouse Kubernetes Platform демонстрирует стабильный рост по всем направлениям: Community Edition, коммерческие редакции и Managed Kubernetes. Свободно распространяемая Community Edition составляет более 40% от общего числа инсталляций, что свидетельствует о востребованности платформы в сообществе разработчиков, насчитывающем более 1700 участников.

Сегмент коммерческих редакций DKP, включая сертифицированные ФСТЭК России, демонстрирует наиболее динамичный рост, увеличиваясь более чем в два раза ежегодно и составляя около 30% от общего числа инсталляций. Исторически важным для компании является сервисное направление Managed Kubernetes, в рамках которого специалисты «Флант» обеспечивают круглосуточное обслуживание кластеров клиентов.

«Мы выражаем искреннюю благодарность нашим клиентам и партнерам за совместную работу и доверие, которые стали основой для достижения столь значимых результатов. Наша платформа продолжает подтверждать свою надежность и гибкость, обслуживая широкий спектр отраслей и демонстрируя постоянный рост. Будучи лидерами в области Kubernetes-решений, мы стремимся поддерживать высокие стандарты качества и безопасности, предоставляя новейшие решения для устойчивого развития бизнеса», – сказал Александр Титов, генеральный директор компании «Флант».

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