«Ланит-Интеграция» модернизировала самую высокую метеомачту в России

Компания «Ланит-Интеграция» (входит в группу «Ланит») провела технологическое обновление измерительной системы, сетевой, вычислительной инфраструктуры и телекоммуникационного оборудования метеомачты в городе Обнинск. Это позволяет стабильно собирать метеорологические данные в учащенном режиме и создает базу для подключения дополнительных средств измерений. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Метеорологическая мачта ВММ-310 высотой в 310 метров существует с 1958 г. и стала не только символом города, но и представляет собой уникальную геофизическую лабораторию, активно используемую при исследованиях пограничного слоя атмосферы, изучения турбулентной диффузии и верификации результатов дистанционных средств измерений.

Комплексная модернизация затронула средства измерений (параметры ветра и атмосферы), а также средства телекоммуникационно-вычислительной инфраструктуры для обеспечения приема, передачи, хранения и представления данных измерений. Оно включает в себя специализированное промышленное сетевое оборудование, специализированные источники бесперебойного питания, термостатированные шкафы, комбинированную структурированную кабельную систему, вычислительное оборудование и кастомное ПО сбора данных.

Сергей Михалев, руководитель направления компании «Ланит-Интеграция»: «На фоне типовых поставок измерительных комплексов этот проект с самого начала выглядел как сложный вызов, но для нас посильный. Надеюсь на появление подобных неординарных задач в будущем».