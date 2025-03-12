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Как с помощью RPA подружить две самые популярные ERP-системы в России – SAP и 1С

Импортозамещение – ключевой вопрос для большинства компаний в условиях глобальных изменений и санкций. Но эти процессы часто сопровождаются значительными сложностями, особенно когда речь идет о миграции данных и интеграции систем. В этом контексте технологии RPA становятся незаменимым инструментом, позволяющим ускорить процессы, минимизировать ошибки и снизить затраты на переход между системами.

Компания DEPLOY (входит в группу компаний «САПРАН») на конференции «CNews Роботизация бизнес-процессов» представит практический кейс применения RPA в проектах интеграции SAP и , а также перехода с SAP на 1С.

Кейс: Российское представительство со штаб-квартирой в Европе вело операционный учет в SAP, а бухгалтерский и налоговый учет – в 1С. Сотрудникам компании приходилось обеспечивать двойной ввод информации в SAP и 1С, информация вводилась с ошибками и с задержкой до 10 рабочих дней, руководство было недовольно оперативностью и качеством ввода документов, бухгалтерия испытывала сложности со своевременным формированием отчетности.

Генеральный директор компании-интегратора DEPLOY Юрий Алексеев расскажет, как в условиях ограниченных ресурсов и времени RPA помог снизить зависимость от SAP ERP, когда РФ представительство осталось без глобального SAP и разработка полноценной интеграции локальной 1С с глобальным SAP даже не рассматривалось головной компанией. В рамках доклада будет проведена демонстрация решения – как выглядят роботизированные процессы, которые за 3 недели помогли решить проблему двойного ввода, в то время как проектировалась и реализовалась полноценная интеграция между SAP и 1С.

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