Электронные транспортные накладные для аграриев: решение платформы «АИСТ» и «Контура»

Пользователи платформы «АИСТ» получили возможность отказаться от бумажных транспортных накладных и перейти на использование документов в электронном виде. Технологическим партнером выступил сервис «Логистика» для обмена электронными перевозочными документами от «Контура». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Сервис «Логистика» от «Контура» автоматизирует процесс работы с электронными транспортными накладными (ЭТрН): от формирования документов до их передачи в государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД). Интеграция позволяет участникам сельскохозяйственного рынка работать с цифровыми накладными прямо в интерфейсе платформы. Водители подтверждают погрузку и выгрузку груза в мобильном приложении с личного смартфона. А отправители и заказчики — могут отслеживать статус перевозки в режиме реального времени.

Оксана Леонова, эксперт сервиса «Логистика»: «В 2025 г. в России может стартовать эксперимент по использованию ГИС ЭПД для перевозок зерна и продуктов его переработки. Он станет первым шагом к переходу агропромышленного комплекса на цифровой документооборот. Наше решение поможет бизнесу не только адаптироваться к грядущим изменениям, но и снизить затраты на ведение бумажного архива, доставку и печать документов».

Ранее на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект постановления правительства России. Если его примут, перевозчики зерна будут тестировать обмен электронными перевозочными документами на добровольной основе.

Андрей Юхименко, директор и основатель цифровой платформы «АИСТ»: «Наша цель — автоматизировать создание, изменение и подписание ЭТрН. В результате нашей работы документы автоматически формируются прямо в личных кабинетах Логистики у всех участников, осуществляющих перевозки через сервисы АИСТ24. Перевозчики и водители получили возможность подписывать накладные через мобильное приложение АИСТ24, что существенно упрощает использование ЭТрН. Мы уверены, что решение принесет значительную пользу, оптимизирует операции и повысит скорость обмена информацией при перевозке сельскохозяйственной продукции».