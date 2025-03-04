«Кит-системс» и GreenMDC построили модульный ЦОД для машиностроительного холдинга

Системный интегратор «Кит-системс» реализовал комплексный проект на базе модульного центра обработки данных. МЦОД произведен компанией GreenMDC и установлен в одном из крупнейших предприятий транспортного машиностроения России в Московской области. Решение разработано с учетом рекомендаций Uptime Institute и соответствует уровню надежности Tier III.

В рамках проекта необходимо было построить и запустить в эксплуатацию ЦОД, поддерживающий все рабочие процессы холдинга и его структурных подразделений. Задача осложнялась сжатыми сроками: от начала работ до запуска решения в эксплуатацию отводилось не более полугода. «Кит-системс» проанализировал задачи заказчика и выработал набор требований к решению, разработал и реализовал под ключ технический проект. Он предусматривал подключение ЦОДа к системам энергоснабжения, корпоративной сети передачи данных (КСПД) предприятия и к сетям фиксированных операторов связи.

Интегратор предложил модульный конструктив ЦОДа, состоящий из соединенных специальным образом конструкций. Такой формат позволил перераспределить капитальные затраты заказчика, обеспечил эргономичную компоновку оборудования в помещениях и гибкую масштабируемость. В качестве технологической базы решения был выбран МЦОД StandardOutdoor24 российской компании GreenMDC, объединивший все системы в едином корпусе-моноблоке. Внутреннее пространство отделано сэндвич-панелями и организовано таким образом, что помимо машинных залов предусмотрен выделенный энергоблок, коридорное пространство с временным рабочим местом для персонала и склад для хранения оборудования и ЗИП. В отдельной конструкции установлена блочная комплектная трансформаторная подстанция (БКТП) с двумя независимыми лучами питания и дизель-генераторная установка (ДГУ).

«В рамках проекта мы предложили решение, объединяющее два серверных блока на базе линейки МЦОДов фиксированного размера со 100-процентной заводской готовностью. Оно полностью отвечало требованиям заказчика к эргономике размещения оборудования, а также позволило расширить вариативность компоновки дата-центров производителем», – отметил Георгий Малышев, коммерческий директор GreenMDC.

Полная проектная электрическая мощность ИТ-нагрузки МЦОДа составляет 240 кВт. В машинных залах установлены 36 телекоммуникационных шкафов для размещения активного ИТ-оборудования. Решение оснащено двумя модульными источниками бесперебойного питания с резервированием N+1 и комплектом кислотно-свинцовых АКБ, поддерживающими работу всех его подсистем (включая инженерные) в течение 10 мин. Охлаждение машинных залов обеспечивают внутрирядные прецизионные кондиционеры с функцией ротации, а энергоблока – полупромышленные системы охлаждения. Оба решения выполнены с резервированием N+1 и дополнены зимними комплектами, обеспечивающими их работоспособность при температуре до -40°С.

Для предотвращения несанкционированного доступа на объект и в его внутренние помещения МЦОД оборудован системами охранного видеонаблюдения, контроля и управления доступом (СКУД). Противопожарную безопасность обеспечивает пожарная сигнализация на основе оптикоэлектронных пожарных извещателей, аспирационных систем и систем автоматического газового пожаротушения. Мониторинг и дистанционное управление комплексом осуществляется с помощью системы мониторинга и диспетчеризации от российского производителя. Она обеспечивает сбор и представление данных о состоянии инженерных систем, рассылку сообщений в Telegram и SMS-уведомлений.

«В данном проекте мы сделали ставку на модульный ЦОД нашего давнего и проверенного партнера – компании GreenMDC, разработки которой прекрасно зарекомендовали себя в крупных российских предприятиях, к числу которых относится наш заказчик, – сказал Евгений Шляпкин, технический директор системного интегратора «Кит-системс». – Высокая степень их заводской готовности и гибкости, вкупе с глубокими знаниями и многолетним проектным опытом наших экспертов, позволили в кратчайшие сроки построить инфраструктуру и развернуть решение, полностью отвечающее требованиям заказчика. И, конечно же, мы не оставляем заказчика один на один со сложными инженерными системами, и как сервис-ориентированная компания, обеспечиваем его обслуживание и техническую поддержку».