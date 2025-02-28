70% россиян считают применение искусственного интеллекта самым востребованным и актуальным цифровым навыком

Умение работать с ИИ — самый востребованный цифровой навык сегодня, считают 70% респондентов. Такие результаты показало исследование образовательной платформы «Нетология» и «Школы 21» в преддверии Дня ИТ-специалиста 28 февраля. В исследовании приняли участие более 1500 респондентов в возрасте от 18 лет. Об этом CNews сообщили представители платформы «Нетология».

На втором месте по актуальности — знание компьютерных программ (59%). На третьем — интернет-навигация, цифровая коммуникация и работа с данными (по 56% у каждого). Около трети опрошенных отметили знание языков программирования и работу с базами данных.

Большинство респондентов (55%) признаются, что иногда им недостаточно их цифровых навыков для работы. А каждый третий опрошенный (32%) сталкивается с такой проблемой часто. Лишь 13% считают, что им достаточно имеющихся у них навыков.

Каждый четвертый опрошенный (26%) регулярно применяет нейросети и ИИ в своей работе, в то время как каждый третий (34%) делает это иногда. 27% респондентов пока не пользуются ИИ-технологиями, но планируют начать, и только 13% не используют и не собираются в дальнейшем это делать.

По мнению респондентов, самые частые задачи, которые закрывают нейросети – это создание контента: текстов и изображений (77%). ИИ также помогает в автоматизации рутинных процессов (50%), анализе данных (32%), генерации кода (18%) и улучшении пользовательского опыта (14%).

39% респондентов считают, что в ближайшие два-три года ИИ поможет уменьшить время на выполнение их рабочих задач, хотя основной объем останется на человеке. Каждый пятый (21%) опрошенный думает, что в перспективе нейросети позволят ему существенно сократить объем рабочих задач. ИИ-технологии станут неотъемлемой частью практически всех рабочих процессов — этого придерживаются 19% участников опроса. 14% не считают, что нейросети повлияют на объем их рабочих задача, и 7% затруднились ответить на этот вопрос.

Чтобы развивать свои цифровые навыки, опрошенные чаще всего предпочитают заниматься самостоятельным обучением (78%). 60% проходят курсы и онлайн-обучение. Среди других способов улучшения цифровых навыков респонденты назвали практику в реальных проектах (45%), обучение на работе (27%) и высшее образование (13%), а также участие конкурсах, марафонах и хакатонах (6%).

«Наш мир стремительно меняется, и цифровая трансформация проникает во все сферы жизни. Владение цифровыми навыками становится необходимым в любой профессиональной деятельности: они помогают повысить эффективность труда, открывают доступ к информации, позволяют анализировать данные, содействуют эффективному общению. Такие навыки полезны нам и в обычной жизни: в выполнении бытовых задач, защите личных финансов, обучении новому на онлайн-платформах. Одна из задач «Нетологии» — помогать развивать как базовые, так и профессиональные цифровые навыки. Владение ими открывает перспективы для личностного и профессионального роста, способствует успешной адаптации к современным условиям. Освоить такие навыки можно и в рамках различных конкурсов. Например, сейчас проходит «Цифровой марафон». Специально для образовательного этапа этого конкурса мы разработали онлайн-курсы, чтобы участники смогли улучшить свои ИТ-навыки», — отметила методолог команды стратегии и результата «Нетологии» Ольга Захарова.

«Развитие цифровых навыков — это ключ к успеху в новой реальности. Они помогают быстро адаптироваться к изменениям в современном мире, дают преимущество при трудоустройстве и повышают эффективность. Если вы замотивированы стать востребованным специалистом и построить успешную карьеру, то необходимо не только следовать за изменениями, но и активно участвовать в их создании. Развивая цифровые навыки, вы становитесь более конкурентоспособными и учитесь мыслить структурно и критически – а это основа для создания чего-то по-настоящему значимого», – сказал Александр Федяков, директор «Школы 21».