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«Ростелеком» и «Корпорация развития Астраханской области» подписали соглашение о сотрудничестве

«Ростелеком» и «Корпорация развития Астраханской области» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Подписи под документом поставили вице-президент по работе с крупными корпоративными клиентами «Ростелекома» Владимир Волков и заместитель генерального директора — руководитель проектов по привлечению инвестиций «Корпорации развития Астраханской области» Алексей Молчанов. Стороны намерены совместно развивать инфокоммуникационную структуру региона, укреплять его экономический и промышленный потенциал, а также участвовать в реализации инвестиционных программ и проектов по цифровизации. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Алексей Молчанов, заместитель генерального директора — руководитель проектов по привлечению инвестиций «Корпорации развития Астраханской области»: «Астраханская область заинтересована в росте потока инвестиций в регион. Партнерство с «Ростелекомом» как технологическим лидером станет важным шагом в реализации этой задачи. В ходе диалога мы обсудили перспективные направления сотрудничества, в том числе создание единого цифрового окна для инвесторов. Соглашение позволит выстроить нашу работу более системно и структурированно, что, несомненно, повысит экономический потенциал региона».

Стороны намерены участвовать в формировании положительного имиджа компаний для российского и иностранного инвестиционного сообщества. В числе задач, которые участники перед собой ставят, — содействие в продвижении и реализации бизнес-проектов, улучшение предпринимательского климата, выявление и преодоление имеющихся барьеров развития предпринимательства.

Кроме того, представители «Ростелекома» и «Корпорации развития Астраханской области» обсудили организацию и совместное участие в научно-практических конференциях, форумах, семинарах по вопросам инвестиционной деятельности, взаимодействие с общественными организациями и экспертным сообществом.

Владимир Волков, вице-президент по работе с крупными корпоративными клиентами «Ростелекома»: «Для «Ростелекома» сотрудничество с «Корпорацией развития Астраханской области» — это реальная возможность сделать свой вклад в развитие региональной экономики. Подписанное соглашение предполагает разработку и внедрение современных информационных технологий и телекоммуникационных решений, которые расширят цифровые возможности для бизнеса и населения Астраханской области. Мы уверены, что наши совместные усилия повысят инвестиционную привлекательность одного из самых промышленных регионов юга России и будут способствовать его процветанию».

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