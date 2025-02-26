Холдинг «Цикада» и компания Sigur начали сотрудничество в области СКУД

АО «Цикада», системный интегратор в сфере информационных технологий, заключило стратегическое соглашение о партнерстве с компанией Sigur, которая специализируется на разработке современных решений для автоматизации бизнеса. Сотрудничество направлено на создание комплексных систем контроля и управления доступом (СКУД). Об этом CNews сообщили представители ООО ГК «Инфотактика».

В рамках соглашения портфель продуктов АО «Цикада» пополнился высоконадежными контроллерами и считывателями от компании Sigur. Контроллеры Sigur разработаны для обеспечения устойчивой работы систем СКУД и оборудованы защитой от электромагнитных помех и перегрузок. Широкий диапазон рабочих температур от -40 до +50 делает эти устройства универсальными для использования в различных климатических условиях.

Считыватели линейки MR100 от Sigur позволяют идентифицировать пользователей с помощью обычных и банковских карт, технологий NFC и Bluetooth, биометрии. Программное обеспечение Sigur настраивается под индивидуальные задачи клиентов и интегрируется с различным сторонним оборудованием, такими как видеокамеры, тепловизоры и алкотестеры.

Цикада выступает в качестве системного интегратора, внедряющего эти компоненты в комплексные решения, адаптированные под потребности государства и бизнеса.

«Партнерство с компанией Sigur дает нам возможность создать комплексные решения в сфере систем контроля доступа, которые помогут нашим клиентам повысить уровень безопасности. Мы уверены, что это сотрудничество укрепит наш статус надежного системного интегратора, способного предоставлять высококачественные, масштабируемые и инновационные решения, учитывающие потребности различных секторов», – отметил генеральный директор АО «Цикада» Александр Колосов.