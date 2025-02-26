CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Техника
|

Холдинг «Цикада» и компания Sigur начали сотрудничество в области СКУД

АО «Цикада», системный интегратор в сфере информационных технологий, заключило стратегическое соглашение о партнерстве с компанией Sigur, которая специализируется на разработке современных решений для автоматизации бизнеса. Сотрудничество направлено на создание комплексных систем контроля и управления доступом (СКУД). Об этом CNews сообщили представители ООО ГК «Инфотактика».

В рамках соглашения портфель продуктов АО «Цикада» пополнился высоконадежными контроллерами и считывателями от компании Sigur. Контроллеры Sigur разработаны для обеспечения устойчивой работы систем СКУД и оборудованы защитой от электромагнитных помех и перегрузок. Широкий диапазон рабочих температур от -40 до +50 делает эти устройства универсальными для использования в различных климатических условиях.

Считыватели линейки MR100 от Sigur позволяют идентифицировать пользователей с помощью обычных и банковских карт, технологий NFC и Bluetooth, биометрии. Программное обеспечение Sigur настраивается под индивидуальные задачи клиентов и интегрируется с различным сторонним оборудованием, такими как видеокамеры, тепловизоры и алкотестеры.

Цикада выступает в качестве системного интегратора, внедряющего эти компоненты в комплексные решения, адаптированные под потребности государства и бизнеса.

«Партнерство с компанией Sigur дает нам возможность создать комплексные решения в сфере систем контроля доступа, которые помогут нашим клиентам повысить уровень безопасности. Мы уверены, что это сотрудничество укрепит наш статус надежного системного интегратора, способного предоставлять высококачественные, масштабируемые и инновационные решения, учитывающие потребности различных секторов», – отметил генеральный директор АО «Цикада» Александр Колосов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Переезд с SAP на Oracle чуть не обанкротил миллионный город. Проект за $138 млн будут переделывать. Чиновники понятия не имели, что покупают

Какие ИИ-проекты приносят реальный экономический эффект

Под новые санкции попали хозяева АФК «Система», «Эр-Телекома», «Спецсвязь» и криптобиржи «Гарантех»

Проект создания отечественной 4G-сети для ФСО забуксовал из-за некачественного подрядчика

Финтех-компании: программы подготовки ИТ-специалистов оторваны от реалий бизнеса, их нужно менять

В Россию запретили завозить игровые консоли из Европейского союза

Конференции

Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025

Цифровая стратегия 2025

Ситуационные центры 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Аудиогид прямо в смартфоне: лучшие приложения и сервисы

Показать еще

Наука

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен
Показать еще