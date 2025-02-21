ELMA примет участие в конференции CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2025»

Компания будет представлена в выставочной зоне со стендом продукта ELMA365 CSP, у которого можно будет пообщаться с экспертами компании.

Что такое ELMA365 CSP?

ELMA365 CSP — (англ. Content Services Platform) платформа, объединяющая в себе возможности работы с электронными документами ЕСМ-системы и автоматизацию бизнес-процессов с помощью Low-code BPM. Это решение для совместной работы над контентом и организации индивидуальных рабочих пространств, которое можно гибко настроить под нужды компании и интегрировать в ИТ-ландшафт, благодаря Low-code и микросервисам.

ELMA365 CSP включает в себя продукты и решения для автоматизации ЭДО:

– Портал СЭД — готовое решение для быстрого внедрения электронного документооборота в компании. Повышение эффективности работы с документами и исполнительской дисциплины благодаря автоматизации процессов согласования, маршрутизации документов и других возможностей СЭД.

– ECM/BPM решения для построения корпоративного документооборота и работы с бизнес-контентом, каждое из которых позволяет ускорить автоматизацию специфических задач, связанных с требованиями регулятора, особенностями хранения информации или другими регламентированными процессами.

– CSP Hub — уникальная технологическая поставка для комплексного управления бизнес-контентом и документами, объединяющая в себе возможности работы классической ЕСМ-системы и автоматизацию процессов компании с помощью Low-code BPM в виде сквозных, но при этом изолированных решений.

Узнать подробнее и посмотреть демо-стенды решений можно будет на выставочном стенде ELMA365 CSP.