«Токеон» запускает программу правовой помощи инвесторам-физическим лицам в цифровые активы

Платформа «Токеон» совместно с мультисервисной платформой «Правокард» запускают программу правовой помощи инвесторам-физическим лицам в цифровые активы. Об этом CNews сообщили представители «Токеон».

В рамках программы «Токеон» организует юридическую защиту инвесторов-физлиц. В частности, в случае неисполнения эмитентом в результате дефолта своих обязательств по выпуску ЦФА интересы инвесторов будут представлены в суде в форме коллективного иска. Услуга будет бесплатна для инвесторов.

Цель программы – способствовать росту доверия массовых инвесторов к инструменту ЦФА и повышению привлекательности инвестиций в цифровые активы. Выпуски, которые участвуют в программе, отмечены в личном кабинете платформы «Токеон» специальным знаком.

«Создание безопасной и защищенной среды для пользователей – один из приоритетов «Токеона» в условиях динамично развивающегося рынка ЦФА. Инвесторы, особенно физические лица, зачастую не обладают достаточными ресурсами или компетенциями для самостоятельного ведения судебных дел. Платформа «Токеон» устраняет этот барьер, гарантируя правовую помощь держателям ЦФА. Кроме того, такая практика будет способствовать развитию правовой базы рынка цифровых активов, а также формированию более устойчивой и защищенной среды для всех участников отрасли в перспективе ее долгосрочного развития», – сказал Максим Хрусталев, генеральный директор платформы «Токеон».

«"Правокард" обладает многолетней экспертизой в сфере юридического обслуживания бизнеса и частных лиц и гарантирует полную защиту интересов инвесторов. Процесс разрешения споров будет максимально прозрачным. Программа предусматривает четкий порядок действий в случае дефолта эмитента, включая сбор документов, подготовку коллективных исков и представление интересов инвесторов в суде», – отметила Ольга Шувалова, заместитель генерального директора «Правокард».