Cloud4Y предоставил защищенное облако компании Extyl

Компании Extyl требовалась защищенная и аттестованная по приказу ФСТЭК России инфраструктура. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y.

Extyl — российская компания, которая 17 лет занимается ИТ-продакшеном и специализируется на разработке портальных решений, b2b-порталов, личных кабинетов. Основной стек — «1С-Битрикс», «Битрикс24», PHP, Java, Python, C# и др. Клиенты компании — средний и крупный бизнес, а также госзаказчики.

Для некоторых проектов, которые ведет компания, необходима производительная и защищенная инфраструктура, которая соответствует УЗ-1 и УЗ-2 и аттестована по приказу ФСТЭК России. Компаний, которые готовы предложить закрытый облачный контур, соответствующий требованиям российского законодательства в области защиты персональных и других чувствительных данных, немного. Extyl выбрал решение Cloud4Y.

Помимо требований защищенности, основными критериями выбора стали возможность заключить годовой контракт с фиксированной стоимостью ресурсов и техническая поддержка. Облачный провайдер предоставил компании инфраструктуру с процессорами Intel Xeon Gold по модели IaaS в защищенном контуре, аттестованном по ФЗ-152.

Решение «Облако ФЗ 152» упрощает соблюдение требований законодательства для операторов ПДн и помогает избежать нарушений, связанных с хранением персональных данных российских граждан. Решения для клиентов предоставляется как на базе иностранного, так и отечественного ПО, включая решения импортозамещения.

В настоящее время Extyl продолжает пользоваться облачной инфраструктурой Cloud4Y, в будущем ожидается запуск еще нескольких проектов, также связанных с использованием защищенной инфраструктуры и хранением персональных данных.