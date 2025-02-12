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Sitronics KT разрабатывает модуль цифрового контроля за состоянием объектов культурного наследия

Разработчик наукоемких решений для государства и бизнеса Sitronics KT (входит в Sitronics Group) создаст новое программное решение для организаций, занимающихся охраной и управлением объектами исторического и культурного наследия. Это будет цифровой модуль для решения таких задач как централизация информации и данных об объектах конкретного населенного пункта или региона, а также для отслеживания в режиме реального времени состояния объектов и фиксации изменений, что позволит повысить скорость принятия решений и реагирования.

Так, в системе будут содержаться информационные карточки на каждый объект, базовые чек-листы для проведения проверок, расписание контрольно-надзорных мероприятий, аналитический дашборд, фото- и видеоматериалы по итогам проведенных проверок. Кроме того, ответственные лица смогут прямо в системе создавать поручения для проведения мероприятий по устранению выявленных нарушений и передавать информацию соответствующим органам исполнительной власти.

«Система обеспечит создание единого цифрового реестра объектов культурного наследия, позволит оперативно реагировать и предотвращать ущерб, а также обеспечит более прозрачный и эффективный обмен информацией между ответственными лицами и организациями. Модуль разрабатывается с учетом возможности интеграции с существующими информационными системами в региональных администрациях и будет доступен в рамках внедрения цифровой платформы управления территорией, также разработанной нами», – сказал директор по информационным системам и техническим средствам обучения Sitronics KT Алексей Рябов.

Он подчеркнул, что модуль цифрового контроля позволит уйти от разрозненных бумажных архивов и ручных методов учета, автоматизируя работу с информацией, планирование работ, тем самым повышая оперативность реагирования на изменения состояния объектов культурного наследия.

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