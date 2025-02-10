«Биржа грузоперевозок ATI.SU» открыла отдел внедрения интеграций

Отдел внедрения поможет связать программное обеспечение компаний с сервисами экосистемы ATI.SU. Он упростит и ускорит процесс интеграции, подберет оптимальное для каждого клиента решение. Об этом CNews сообщили представители «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

Отдел внедрения «Биржи грузоперевозок ATI.SU» — это подразделение компании, созданное специально для ведения проектов интеграции. Его основная задача — помочь грузовладельцам и экспедиторам успешно и быстро реализовать работу с сервисами ATI.SU внутри своих программ для управления грузоперевозками. Такой подход позволяет повысить производительность и сократить количество ошибок, которые неизбежно возникают при работе вручную. Например, не нужно переносить данные о грузах из внутренних систем на ATI.SU и обратно.

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» предлагает три вида интеграции: предоставление расширений для стандартных конфигураций «1С», внедрение расширений «под ключ» и индивидуальные решения. До появления отдела внедрения клиенты реализовывали интеграцию самостоятельно или с привлечением подрядных организаций. Задача специалистов нового подразделения — сопровождение клиентов на протяжении всего проекта: от первого обращения до ввода решения в эксплуатацию.

Как происходит процесс интеграции. Самый простой сценарий — если компания использует для управления перевозками типовые конфигурации, например, «1С:ERP», «1С:Управление торговлей» и «1С:Управление нашей фирмой», а также знакома с онлайн-сервисами ATI.SU. В этом случае для повышения эффективности работы сотрудников рекомендуется установка готового расширения. Специалисты отдела внедрения готовы оказать консультационную поддержку при проведении работ.

Если компания использует доработанные под себя конфигурации «1С», требуется индивидуальная доработка расширения под особенности программы. Если компания не готова самостоятельно провести такие работы, эти задачи берут на себя специалисты отдела внедрения «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

Самый сложный вариант — когда компании используют программное обеспечение, созданное под себя, зачастую не на базе «1С», и хотят не просто интеграцию, но и оптимизацию бизнес-процессов. Специалисты отдела внедрения готовы реализовать и такие проекты. Как правило, они стартуют с предпроектного обследования для поиска оптимального варианта решения бизнес-задачи клиента.

«Мы видим рост запросов на проведение интеграции сервисов ATI.SU. Компании понимают, что можно пользоваться всеми возможностями «Биржи ATI.SU» из одного окна, не переключаясь между программами и не копируя данные между ними вручную. Это экономит время логистов, помогает избежать ошибок, что в конечном счете снижает издержки на организацию перевозок. Чтобы помочь нашим клиентам выбрать верное интеграционное решение, реализовать проект максимально комфортно и в короткие сроки, мы создали это подразделение», — сказал Алексей Чеканов, руководитель отдела внедрения «Биржи грузоперевозок ATI.SU».