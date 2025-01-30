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Более 220 крупных и средних предприятий в Москве проходят цифровую трансформацию вместе со Сбербанком

В 2024 г. число корпоративных клиентов Московского банка Сбербанка, начавших цифровую трансформацию со Сбербанком, выросло в четыре раза. На начало 2025 г. их количество превысило 220 предприятий в категориях «Крупный бизнес» и «Средний бизнес». Многие из этих организаций уже внедрили в свои бизнес-процессы технологии искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Наибольшее количество столичных компаний, которые сейчас проходят цифровую трансформацию со Сбербанком, работают в сферах торговли (42%), услуг (21%) и промышленности (11%).

Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка: «Цифровая трансформация как сервис от Сбера набирает популярность среди предприятий Москвы, а также компаний федерального уровня с представительствами во многих регионах нашей страны. Профессиональная помощь наших специалистов позволяет корпоративным клиентам не просто адаптироваться к современным вызовам, но и значительно улучшать свои бизнес-процессы. Мы продолжаем поддерживать наших клиентов на каждом этапе цифровой трансформации и уверены, что вместе сможем добиться отличных результатов».

Примерами успешного использования современных технологий являются онлайн-платформа на рынке автомобильной логистики «Монополия,» где совместно со Сбербанком внедрены финтех-решения для автоматизации и расширения возможностей встроенных финансовых инструментов платформы и повышения качества клиентского сервиса, а также компания Градиент, которая благодаря искусственному интеллекту существенно улучшила работу в сфере прогнозирования спроса, управления закупками и складскими запасами.

Арсен Саитгареев, директор по корпоративным финансам компании «Монополия»: «Внедрение финтех-решений позволило предложить нашим клиентам удобные и эффективные финансовые инструменты, а также повысить качество сервиса. Мы уверены, что дальнейшее развитие партнерства со Сбером станет важным шагом на пути к новым достижениям и улучшению пользовательского опыта наших клиентов».

Уже три года цифровая трансформация от Сбербанка помогает российским компаниям внедрять передовые технологии. Каждому клиенту предлагается персональное сопровождение, помощь в структурировании и реализации проекта. Эксперты Сбербанка работают с организацией на всех этапах: изучают особенности компании, помогают в разработке стратегии трансформации, оптимизации процессов и адаптации существующих на рынке сервисов под потребности проекта. На всех этапах — от осознания необходимости изменений и до понимания, какие сервисы ценно встроить в целевое решение, как организовать разработку и как это решение сопровождать, — клиента поддерживают цифровые команды Сбербанка в любом регионе России.

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