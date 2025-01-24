Российские педагоги смогут бесплатно пройти курс по искусственному интеллекту для запуска технологических кружков для подростков

В ходе проекта «ИИ старт» педагоги, заинтересованные в запуске кружка по искусственному интеллекту, могут пройти бесплатное обучение на курсе повышения квалификации «Искусственный интеллект: теория и методика обучения в основной и старшей школе», где научатся преподавать подросткам основы программирования и машинного обучения, язык Python, анализ данных и т. д. Проект реализуется Академией искусственного интеллекта для школьников Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

По окончании обучения педагоги получают удостоверение установленного образца от Московского городского педагогического университета (МГПУ), экспертную и информационную поддержку при запуске кружка по ИИ, а в дальнейшем смогут претендовать на получение грантовой поддержки.

Фонд в лице Академии ИИ предоставляет материалы для запуска кружка, программу занятий и осуществляет поддержку педагогов после завершения обучения в Сообществе педагогов, а все запущенные кружки наносятся на карту на сайте Академии ИИ для привлечения школьников к обучению.

В 2025 г. запланированы три потока обучения для педагогов: 25 февраля – 15 мая, 24 марта – 6 июня и 21 июля – 10 сентября. Выбрать подходящий поток обучения и подать заявку можно до 17 февраля 2025 г. на сайте Академии искусственного интеллекта.

Проект «ИИ Старт» реализуется с 2022 г. В 2024 г. заявки подали 930 педагогов из 81 региона РФ, а также из Белоруссии и Казахстана. Запущено 106 кружков, в которых обучается более 1600 детей. Всего за время реализации проекта запущено 234 кружка.

По итогам реализации проекта в 2024 г. педагоги отметили высокий уровень предоставляемых материалов и доступность программы обучения для любого уровня знаний.

Станислав Фокин, методист Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей Ивановской области «Солярис», участник проекта «ИИ Старт» 2024 г.: «Контент, предоставленный для ведения кружка, получил высокую оценку как со стороны педагогов, так и со стороны детей. Благодаря этим материалам удалось достичь значительных успехов. Например, один из учеников стал победителем Национальной технической олимпиады Junior в направлении "Технологии и Искусственный интеллект", а другой успешно участвует в этой олимпиаде и разработал проект в рамках программы "Сириус.ИИ".

Кроме того, по материалам курса была организована трехдневная интенсивная смена, в рамках которой дети создали дорожные карты своих проектов и получили базовые знания об использовании искусственного интеллекта, а также о базовых моделях классификации и регрессии.