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TFortis увеличил бюджет мощности PoE+ в 1,5 раза

С начала 2025 г. все коммутаторы управляемые уличные коммутаторы PSW серии +Box и +UPS-Box оснащаются новым блоком питания с бюджетом мощности РоЕ+ 240 Вт — в полтора раза больше, чем ранее. Об этом CNews сообщили представители TFortis.

Новый блок питания – полностью оригинальная разработка инженеров TFortis. Он обладает высокими КПД (93%) и коэффициентом мощности (0,98). В ходе испытаний новый блок питания показал стабильную работу в условиях низких температур. Кроме того, он обеспечивает плавный старт коммутатора, то есть исключает срабатывание защитных устройств при запуске коммутатора под нагрузкой.

Новый блок питания для коммутаторов отличает и более высокая доля российских компонентов. Это соответствует стратегии развития TFortis как полностью российского бренда – и технически, и юридически.

Все коммутаторы TFortis PSW сертифицированы по Постановлению Правительства России №969 «О транспортной безопасности» и внесены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ТОРП). Кроме этого, Минцифры России включило встроенное ПО TFortis в реестр российского программного обеспечения.

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