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Rosa Virtualization усиливает катастрофоустойчивость и защиту данных корпоративных систем с помощью Mind Guard

НТЦ ИТ «Роса» и Mind Software подтвердили полную совместимость платформы виртуализации Rosa Virtualization и модуля Mind Guard по итогам совместной работы. Теперь компании, использующие Rosa Virtualization, могут строить катастрофоустойчивые и геораспределенные инфраструктурные решения, а также рассчитывать на оперативное восстановление после локальных или масштабных сбоев.

Несмотря на то, что платформа Rosa Virtualization обладает встроенными технологиями обеспечения высокой доступности, защищающими корпоративные системы от сбоев физических узлов, а также поддерживает репликацию данных между удаленными площадками, Mind Guard дополнит ее функционал по отказоустойчивости рядом уникальных возможностей. В первую очередь это возможность строить гибридные мультиплатформенные решения, в том числе территориально распределенные, где основной и резервный сегменты инфраструктуры развернуты на разных платформах. В качестве резервной площадки можно использовать как инфраструктуру заказчика, так и публичные облака, что делает решение гибким и адаптируемым к любым требованиям бизнеса.

Одной из ключевых особенностей модуля является способность в режиме онлайн адаптировать RPO (Recovery Point Objective) под различные параметры инфраструктуры (сеть, производительность систем хранения данных и т. д.): от минимальных значений для критически важных и нагруженных систем (до 5 секунд) до более длительных интервалов, характерных для территориально разнесенных сегментов.

«Совместимость Mind Guard с Rosa Virtualization — это важный шаг к созданию ещё более устойчивой виртуальной инфраструктуры для наших пользователей, — отметил Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию компании «Роса». — Мы стремимся к тому, чтобы компании могли с минимальными рисками и простоями восстанавливать работу своих систем даже при самых сложных отказах».

«Уверен, что пользователи платформы Rosa Virtualization по достоинству оценят простоту построения распределённых отказоустойчивых решений с Mind Guard, — сказал Антон Груздев, технический директор Mind Software. — Хочу обратить внимание пользователей на мультиплатформенные возможности Mind Guard, которые позволяют не только защитить системы от сбоев, но и существенно снизить риски при внедрении и переходе на новую платформу виртуализации».

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